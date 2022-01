Sanremo 2022: a poche ore dall’inizio arriva Fiorello e viene svelata la suddivisione dei big nelle prime due serate

Festival di Sanremo 2022 prime serate e cantanti… nella serata di domenica 30 gennaio, quando mancano 48 ore all’inizio della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana è stata svelata la suddivisione dei cantanti nelle serate di martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio. Ma non solo… confermato l’arrivo di Fiorello.

Partiamo proprio dalla presenza dello showman, per il terzo anno sarà al fianco dell’amico Amadeus sul palco dell’Ariston. Come più volte detto dal direttore artistico del Festival Fiorello non aveva confermato nemmeno a lui se avrebbe preso parte al Festival ma alla fine niente da fare… Rosario non è riuscito a dire no al grande amico.

In un video trasmesso al Tg1 Amadeus è tornato a bussare alla stanza d’albergo 407, quella occupata negli scorsi anni da Fiorello, collocata proprio davanti alla sua. E questa volta l’amico, in accappatoio e bigodini, ha aperto.

L’altra notizia invece è l’attesa suddivisione dei 25 artisti nelle prime due serate. 13 nella prima serata e 12 nella seconda.

