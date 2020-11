Festival di Sanremo 2021: sempre più probabile il rinvio, ma... quando?

Il Festival di Sanremo 2021 dovrebbe rappresentare la rinascita. Nelle intenzioni di Amadeus c’è la volontà di realizzare una kermesse per scacciare i fantasmi che hanno contraddistinto questo 2020 così difficile. Il perdurare della situazione sanitaria fa, invece, riflettere sull’ipotesi di rinvio dell’evento.

Secondo quanto riportato da TvZoom, il Comune di Sanremo avrebbe avanzato la richiesta di rinvio del Festival alla RAI.

Le motivazioni sono molteplici, ma legate soprattutto al fatto che al momento la Liguria, attualmente in zona arancione, nelle prossime ore potrebbe diventare zona rossa.

Il Comune di Sanremo, poi, non avrebbe interesse nel versare nelle casse della RAI 5 milioni di euro se i negozi fossero chiusi, così come gli alberghi e i ristoranti. Mancherebbe quell’indotto economico che è prerogativa per Comune della Città dei Fiori.

Le audizioni di Area Sanremo che hanno portato alla proclamazione degli 8 vincitori non si sono svolte dal vivo proprio per l’emergenza Covid e guardando i dati al momento non possiamo essere ottimisti.

Clicca su Continua per conoscere le possibili date del Festival di Sanremo 2021.