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Festival dello Spettacolo 2026: Annalisa, Noemi e i Pooh tra i nuovi ospiti musicali

Al via la seconda edizione a Milano dal 6 all'8 novembre, con il Vertical Music Contest che offre agli inediti un contratto con ADA Music Italy.

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Il Festival dello Spettacolo 2026, il logo dell'evento di TV Sorrisi e Canzoni a Milano
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Il Festival dello Spettacolo torna a Milano dal 6 all’8 novembre 2026 al Superstudio Più di via Tortona, e per la seconda edizione allunga la lista degli ospiti con diversi nomi della musica italiana. All’evento ideato da TV Sorrisi e Canzoni si aggiungono, tra gli altri, Annalisa, Noemi, Gabry Ponte, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Malika Ayane e i Pooh.

I nuovi arrivi si affiancano alle presenze già annunciate, da Carlo Conti ad Antonella Clerici, Marco Liorni, Nino Frassica e la Gialappa’s Band. Il cartellone resta quello di una manifestazione sullo spettacolo a tutto tondo, con volti che arrivano anche dalla televisione e dal cinema, come Gerry Scotti, Ficarra & Picone, Serena Rossi e Claudio Santamaria, e con gli appuntamenti legati ai programmi del gruppo, tra cui X Factor con i suoi giudici. La parte musicale, però, è quella con più nomi in questa tornata di annunci.

Le tre giornate prevedono showcase degli artisti, incontri, anteprime, masterclass e momenti dedicati agli emergenti, distribuiti su tre palchi dentro i 10.000 metri quadri del Superstudio Più. La prima edizione, a fine ottobre 2025, aveva messo insieme oltre centocinquanta protagonisti tra musica, cinema, tv e sport. Il programma, spiega l’organizzazione, è in continuo aggiornamento: altri nomi verranno comunicati nelle prossime settimane.

Il Vertical Music Contest: per gli inediti un contratto con ADA Music Italy

La parte più interessante per chi fa musica è il Vertical Music Contest, il concorso che il Festival dedica ai brani inediti raccontati attraverso il video, realizzato in collaborazione con Interproject. I migliori selezionati si esibiranno sul palco della manifestazione, e il vincitore otterrà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy.

Le candidature restano aperte fino al 15 settembre. A scegliere i finalisti sarà una giuria che mette insieme TV Sorrisi e Canzoni, ADA/Warner Music Italy, la FIMI, Ticketmaster e Assomusica. Accanto al contest musicale, il Festival lancia anche un concorso cinematografico dedicato a corti, lungometraggi e documentari, con candidature entro il 10 settembre.

Il Festival dello Spettacolo 2026: date, biglietti e informazioni

La seconda edizione del Festival dello Spettacolo si tiene al Superstudio Più di via Tortona 27, a Milano, il 6, 7 e 8 novembre 2026. L’ingresso è a pagamento, con i bambini fino a 3 anni che entrano gratuitamente, e i biglietti, giornalieri o in abbonamento per i tre giorni, sono in vendita in esclusiva su Ticketmaster, dove è attiva la promozione Early Bird a prezzo ridotto per un periodo limitato. Radio partner ufficiale della manifestazione è R101. Il programma completo e gli aggiornamenti sono sul sito ufficiale ilfestivaldellospettacolo.it.

Biglietti

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