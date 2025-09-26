Festival dello Spettacolo 2025: a Milano la tre giorni no stop di Tv Sorrisi & Canzoni con oltre 150 protagonisti da musica, cinema, tv e sport

Il Festival dello Spettacolo: a Milano tre giorni no stop tra musica, cinema, tv, sport, food e kids.

Dal 24 al 26 ottobre 2025 il Superstudio Più di Milano (via Tortona 27) diventa il cuore pulsante dell’intrattenimento con la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo, un evento unico in Italia e in Europa: tre giornate immersive, dalle 10 del mattino a mezzanotte, dedicate a tutte le anime dello showbiz – musica, cinema, televisione, serie, sport, food e kids. In programma oltre 130 appuntamenti con anteprime, secret show, talk, workshop, masterclass, meet & greet ed experience live.

Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il Festival punta a coinvolgere famiglie, bambini, Gen Z, appassionati e professionisti del settore con un palinsesto continuo e interattivo.

Un festival dello spettacolo, un festival pensato per tutti

L’obiettivo è offrire un’esperienza inedita che ribalti i ruoli tradizionali: i talent diventano partner di experience con il pubblico, tra giochi, situazioni fuori copione e momenti irripetibili. «Con questo Festival vogliamo concretizzare la missione di TV Sorrisi e Canzoni: essere ponte tra pubblico e artisti», spiega il direttore Aldo Vitali.

I protagonisti

Oltre 150 nomi in un cast in aggiornamento (elenco completo su ilfestivaldellospettacolo.it).

Televisione.

Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Antonella Clerici, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Francesca Chillemi, Marco D’Amore, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Marco Liorni, Bianca Guaccero, Pio e Amedeo e il cast di Bake Off Italia – Dolci in forno. Attesi anche i volti di Casa a Prima Vista, gli attori de Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole e I Cesaroni, e i protagonisti di Call My Agent 3 e della serie Nord Sud Ovest Est. La leggendaria storia degli 883.

Cinema.

Stefano Accorsi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Claudia Gerini, Marco Giallini, Virginia Raffaele. Presente anche l’étoile Roberto Bolle.

Libri & web.

Gianumberto Accinelli, Teresa Ciabatti, Sandrone Dazieri, Maurizio de Giovanni, Raffaele Morelli, Lorenzo Luporini, Hazel Riley, Benedetta Rossi, i creator Paolo Camilli e Simon & The Stars.

Sport.

Federico Ferri (Sky Sport), Flavio Tranquillo, Giorgia Rossi, Andrea Lucchetta, Eleonora Cottarelli, il team di Calciomercato – L’Originale (Alessandro Bonan, Fayna, Gianluca Di Marzio). Focus su telecronache con Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e uno speciale su La Domenica Sportiva.

Food.

I volti di Food Network (Ruben Bondì, Damiano Carrara, Ernst Knam, Roberto Valbuzzi, Renato Ardovino, Giusi Battaglia, Luca Pappagallo, Davide Nanni, Luca Terni) e gli chef & creator di Zenzero Talent Agency (Rosy Chin, Lulù Gargari, Lucake, Daniele Rossi, Dany Resconi).

Kids.

Carolina Benvenga, Cristina D’Avena, la musica dello Zecchino d’Oro, il mondo Rainbow (Winx Club, 44 Gatti, Mermaid Magic), Il mondo di Marmò (Warner Music Italy), Pera Toons e i Dinsieme.

La musica al centro (con Radio 105)

Partner ufficiale del Festival è Radio 105, presente per tutti e tre i giorni con un glassbox accanto al main stage per dirette live, interviste, meet & greet e showcase.

Artisti musicali attesi (A–Z): Alfa, Alessio Bernabei, Orietta Berti, Boro, Cioffi, Clementino, Gigi D’Alessio, Danti, Ele A, El Ma, Enula, Leo Gassmann, Gemelli Diversi, Grelmos, I Desideri, Irama, Kaput, Levante, Ludwig, Tony Maiello, Cristiano Malgioglio, Petit, Stefano Pitasi, Rettore, Fabio Rovazzi, The Kolors, Sarah Toscano, Venerus, Niveo, Yosef & Mydrama, Iva Zanicchi.

Dirette e format di Radio 105: 105 Friends con Tony & Ross; 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini; 105 Music & Cars con Dario Spada e Fabiola; Tutto Bene a 105 con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca; 105 Village con Manola Moslehi; 105 Après-ski con Niccolò Torielli.

Chiusura di ogni giornata con il dj set di 105 Discomania.

Durante l’evento debutta Sorrisi in Condotta, progetto annuale che accende i riflettori sui talenti emergenti: Luk3, Mimì, Nox, SillyElly e Yaraki (protagonisti anche della prima cover digitale di Sorrisi, uscita il 18 settembre). Live speciale venerdì 24 ottobre con host il creator Silvestro Baffo.

Gli spazi del Festival

10.000 mq di Superstudio Più dedicati all’evento, con aree tematiche:

The Stage : sala centrale per talk, conferenze, spettacoli, showcase musicali e dirette di Radio 105.

: sala centrale per talk, conferenze, spettacoli, showcase musicali e dirette di Radio 105. Cinema & Serie : anteprime, grandi proiezioni, incontri con i cast, workshop e masterclass.

: anteprime, grandi proiezioni, incontri con i cast, workshop e masterclass. Sport : dirette, telecronache, incontri con atleti e narratori sportivi.

: dirette, telecronache, incontri con atleti e narratori sportivi. Food : masterclass, classroom e showcooking con chef e creator.

: masterclass, classroom e showcooking con chef e creator. Kids : laboratori, attività creative e spettacoli per il pubblico più giovane.

: laboratori, attività creative e spettacoli per il pubblico più giovane. Living : area relax con presentazioni, incontri con autori e firmacopie.

: area relax con presentazioni, incontri con autori e firmacopie. Meet & Greet e Workshop: salotti per incontrare i protagonisti e corsi di sceneggiatura, recitazione, regia e produzione con professionisti del cinema e della tv.

Biglietti e accesso

Biglietti su Ticketmaster, ticketing partner ufficiale.

Biglietto Full Day (10:00–24:00): accesso a tutte le experience del giorno (alcuni eventi fino a esaurimento posti; per altri è richiesta registrazione sul sito del Festival).

(10:00–24:00): accesso a tutte le experience del giorno (alcuni eventi fino a esaurimento posti; per altri è richiesta registrazione sul sito del Festival). Abbonamento 3 giorni (10:00–24:00): accesso completo a tutto il palinsesto per l’intero weekend.

Ingresso gratuito fino a 3 anni; ridotto fino a 8 anni.

Partner & media

Oltre a Radio 105, tra i partner SIAE e Ticketmaster. Coinvolti i principali broadcaster e studios: RAI, Mediaset, Sky, Netflix, Warner Bros. Discovery, Medusa, Rainbow, Zero Distribution e altri. TikTok è Official Entertainment Partner: il profilo @tvsorrisi racconterà il Festival e il backstage con contenuti esclusivi.

In continuità con l’alleanza nata a Sanremo 2025, ActionAid è charity partner ufficiale, con un focus sul diritto all’istruzione delle bambine.

Info utili

Date: venerdì 24, sabato 25, domenica 26 ottobre 2025

Orari: 10:00 – 24:00

Location: Superstudio Più, via Tortona 27 – Milano

Cast e palinsesto: sul sito ufficiale ilfestivaldellospettacolo.it

Biglietti: disponibili su Ticketmaster