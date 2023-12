Cantanti italiani ospiti dei party aziendali natalizi 2023: il nuovo trend, dai Maneskin a Marco Mengoni

Gli ultimi in ordine di tempo ad aver voluto fare un regalo speciale ai loro più stretti collaboratori sono stati i manager di Luxottica, che per il loro party aziendale di Natale organizzato lo scorso venerdì 22 dicembre hanno deciso di coinvolgere nientepopodimeno che i Maneskin di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio.

Ma il gigante degli occhiali non è certo stata l’unica azienda che per chiudere come si deve questo 2023 ha deciso di stupire i propri dipendenti con dei mini live organizzati in collaborazione con alcuni dei nomi più in vista della musica pop italiana del momento. Si è trattato, per molti versi, di una sorta di trend che alcuni importanti gruppi hanno voluto cavalcare per fare bella figura agli occhi dei loro dipendenti (e non solo). Ecco alcuni degli ospiti musicali italiani ai recenti party aziendali organizzati di recente in giro per l’Italia.

Marco Mengoni al party natalizio di Pwc, Annalisa per Moncler

Ad aprire le danze qualche giorno fa è stato il trionfatore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni, che si è esibito con un mini live in occasione della festa aziendale organizzata da Pwc (nota azienda di consulenze) in uno dei padiglioni di Rho Fiera alle porte di Milano lo scorso 15 dicembre. Assolutamente top secret il cachet dell’artista, come precisato anche dal Corriere della Sera.

Ma Mengoni, come abbiamo visto, non è stato l’unico ospite d’eccezione delle feste aziendali in Italia degli ultimi giorni. Ad esibirsi per i dipendenti di Moncler, per esempio, è stata anche Annalisa, reduce da un 2023 davvero da manuale e dalla pubblicazione del disco “E poi siamo finiti nel vortice“.

Ma non finisce qui. I Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti giorni fa in occasione della festa aziendale della società di consulenze tech Reply, mentre LDA è stato gradito ospite del party di Accenture a Napoli.

Le polemiche

La scelta, va detto, non ha fatto impazzire una parte del popolo del web. C’è infatti chi su X lamenta il fatto che le aziende abbiano voluto sborsare ingenti cifre per portarsi a casa i cantanti del momento dimenticando però di investire gli stessi soldi in aumenti di stipendio per i loro lavoratori. Il dibattito è ancora accesissimo e sta infuocando i social, molto divisi nel merito della questione (Luxottica, per esempio, si è dimostrata proprio di recente molto attenta ai bisogni dei suoi dipendenti).

