LDA risponde a Luca Jurman: “Se non ti piace un programma non te lo vedere. Lascia stare sti ragazzi, sei pesante…”

Tra le critiche mosse dal cantante, Producer e Vocal Coach Luca Jurman al mondo dei talent show ci sono quelle rivolte ai “figli d’arte”, artisti come Holden (figlio di Paolo Carta), Angelina Mango e LDA. Ed è proprio questo ultimo che ha deciso di rispondere a Jurman attraverso un video pubblicato su TikTok.

Luca Jurman come è noto è stato per quattro annate alla fine degli anni ’00 insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi fino a quando, complice anche l’arrivo di Rudy Zerbi, ha deciso di abbandonare la scuola tv in corsa.

In questi ultimi anni, soprattutto dall’introduzione dell’autotune nei talent show (la prima volta accadde con Biondo ad Amici nel 2017), Luca Jurman ha iniziato a criticare duramente il programma e il suo concorrente, X Factor.

Tra le sue principali critiche, oltre a sottolineare la mancanza di doti vocali di molti cantanti in gara, spesso sopperite con autotune ad uso quindi correttivo e non artistico, ce ne sono diverse altre.

Per esempio quella sui cosiddetti “professori” del programma (Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini etc…) professionisti che in realtà sono “professori” solo televisivamente parlando visto che non hanno le competenze per questo ruolo.

Altra critica mossa da Luca Jurman è quella sul numero sempre maggiore di artisti già noti e con molti stream all’attivo, presenti nelle varie annate del talent show a discapito degli emergenti reali e sconosciuti.

Tra i suoi “bersagli” per esempio Holden di questa edizione ma anche LDA. Ed è stato proprio quest’ultimo a rompere il silenzio ed esporsi rispondendo a tono a Jurman.

