Due eventi aprono la strada al Ferrara Buskers Festival 2025

Il Ferrara Buskers Festival 2025 entra nel vivo con due eventi speciali che ne anticipano lo spirito: un seminario dedicato al management culturale e una scuola estiva rivolta a bambini, ragazzi e adulti. Due iniziative che rafforzano l’identità formativa e culturale del festival, in attesa della sua 38esima edizione, in programma dal 27 al 31 agosto 2025.

Ferrara Buskers Festival 2025 – gli eventi

5 luglio – “La strada è bellissima”: il seminario a Palazzo dei Diamanti

Il primo appuntamento, sabato 5 luglio alle ore 10.00, sarà il seminario “La strada è bellissima. Strategie e sfide del management: tra musica, arte e cultura”, in programma nella Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti. Organizzato in collaborazione con Manager Italia Emilia-Romagna e Confcommercio Ferrara, l’incontro metterà a confronto il mondo dell’arte e quello del management.

Dopo i saluti istituzionali di Cristina Mezzanotte (Manager Italia) e Davide Urban (Confcommercio Ferrara), Rebecca Bottoni, presidente del Ferrara Buskers Festival, racconterà il percorso del festival in un dialogo con Massimiliano Tracchi, esperto di innovazione, e Maurizio Matrone, scrittore e storyteller d’impresa.

Obiettivo del seminario: evidenziare come l’improvvisazione, l’ascolto e la capacità di adattamento siano valori comuni tra busker e manager, rendendo la strada un laboratorio prezioso di formazione e crescita.

Dal 3 agosto – Scuola “Fateci Strada”: un laboratorio per tutte le età

La seconda iniziativa è la prima edizione della Scuola Buskers “Fateci Strada”, in partenza il 3 agosto. Un percorso laboratoriale gratuito in collaborazione con Estense Music Academy, rivolto a bambini, ragazzi e adulti dai 6 anni in su, sotto la guida del maestro Sergio Rossoni con la partecipazione di Rebecca Bottoni.

Tre lezioni pratiche da un’ora per imparare a:

gestire lo spazio scenico urbano

rompere la “quarta parete” con il pubblico

improvvisare e affrontare l’imprevisto

suonare senza supporti tecnici

creare connessioni attraverso il “gesto del cappello”

Il percorso si chiuderà il 31 agosto con un’esibizione finale durante la giornata conclusiva del festival.

Una visione comune tra artisti e manager

Come sottolinea Rebecca Bottoni: “La strada non mente. Ma la strada insegna. Uscire dalla comfort zone significa crescere, imparare a improvvisare, affrontare l’imprevisto, incontrare davvero il pubblico e saper reagire, come in tutti gli ambiti della vita.”

Il busker non è solo artista, ma interprete del presente e mediatore di emozioni. Un ruolo che, come quello del manager, richiede ascolto, prontezza, empatia e spirito di adattamento. Le due nuove iniziative del Ferrara Buskers Festival 2025 sono dunque un invito ad apprendere attraverso la pratica, a contaminare mondi solo in apparenza lontani, e a riconoscere il valore formativo della strada in tutte le sue sfumature.