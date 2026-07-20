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Fedez ricoverato a Milano: il ritorno nell’ospedale che tre anni fa lo aveva operato d’urgenza

Condizioni non gravi secondo l'ANSA, accertamenti in corso al Fatebenefratelli.

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Fedez ricoverato al Fatebenefratelli di Milano luglio 2026
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Fedez è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato in ambulanza al pronto soccorso poco prima delle 22 di lunedì 20 luglio 2026. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il rapper sarebbe stato accompagnato nella struttura per problemi gastrici.

Le sue condizioni, secondo quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie, non sarebbero gravi, ma solo gli esami potranno stabilire con certezza l’entità del problema. Visti i precedenti clinici, i medici hanno deciso di procedere con alcuni approfondimenti.

Al momento non risultano comunicati ufficiali del management né interventi diretti dell’artista sui social.

Il ricovero del 2023 nella stessa struttura

Il Fatebenefratelli non è un ospedale qualsiasi nella storia clinica di Federico Leonardo Lucia. Nell’autunno del 2023 il rapper era stato ricoverato e operato d’urgenza proprio lì per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere, seguito dal team della Chirurgia d’urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa.

Fu lo stesso Fedez a raccontarlo su Instagram, con una frase che all’epoca fece il giro dei social: “Mi hanno letteralmente salvato la vita”.

Quei sanguinamenti sono una complicanza documentata dell’intervento al pancreas a cui l’artista si era sottoposto al San Raffaele di Milano per l’asportazione di un carcinoma neuroendocrino. È stato Fedez stesso, in un successivo chiarimento pubblico, a spiegare che nel punto in cui gli organi sono stati ricuciti dopo l’operazione la zona resta più fragile e più esposta a ulcere e sanguinamenti.

Il ricovero arriva a quattro giorni dalla nascita del terzo figlio

Il ricovero cade in una settimana che per l’artista era di tutt’altro segno. Il 16 luglio Fedez è diventato padre per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, primo figlio con la compagna Giulia Honegger, al San Raffaele di Milano. Il rapper è già padre di Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni.

Sul fronte discografico, Fedez arriva da un 2026 aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Marco Masini con il brano Male necessario, un anno dopo il quarto posto conquistato all’edizione 2025 con Battito.

Sul fronte live, il rapper ha in calendario CASA 360°, in programma venerdì 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano. È l’unico appuntamento dal vivo al momento annunciato, prodotto da Vivo Concerti. Tutte le date della stagione sono nel nostro calendario dei concerti 2026 in Italia.

Aggiorneremo l’articolo appena arriveranno comunicazioni ufficiali sull’esito degli accertamenti.

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