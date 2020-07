Diverse personalità hanno preso parte ad un evento in Senato, Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti. Tra questi Andrea Bocelli che ha pronunciato parole molto forti, parole che hanno scatenato il disappunto di Fedez che è subito intervenuto a mezzo social.

Le parole di Andrea Bocelli sul Covid-19

Il tenore ha dichiarato di aver vissuto male le restrizioni del governo e, in alcuni casi, di averle anche violate…

“Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D. Ho accettato questo invito ma sono lontano dalla politica. Durante il lockdown ho anche cercato di immedesimarmi con chi doveva prendere decisioni difficili. Ma poi le cose non sono andate bene. Man mano che il tempo passava, non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità. Non posso pensare alla celerità con la quale sono state chiuse le scuole e, dall’altra parte, con la quale le discoteche si sono di nuovo riempite“.

Bocelli, che il Covid-19 lo ha vissuto sulla sua pelle, ha anche aggiunto,

“All’inizio del lockdown ho quindi chiamato Renzi, Salvini e Berlusconi, tutti quelli che conoscevo insomma, nel tentativo di creare un fronte trasversale, fatto di persone di buon senso, per fare qualcosa tutti insieme“.

Quella frase del suo discorso, quella che recita: “non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità.” ha fatto arrabbiare Fedez che, come è noto, con la moglie Chiara Ferragni si è adoperato in prima linea per raccogliere fondi perché si potesse costruire un reparto di terapia intensiva in Lombardia a tempo record, e non solo.

