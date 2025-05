Dalla risata alla rissa: il quarto di finale più teso della Kings League è tra Fedez e Blur

Il rapper Fedez contro lo streamer Blur… cosa è successo nella Kings League Italy?

Durante i quarti di finale della Kings League Italy, il torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 da Gerard Piqué con l’obiettivo di fondere sport e intrattenimento, si è sfiorata la rissa tra Fedez e lo streamer Blur. Le loro squadre, i Boomers e gli Stallions, si sono affrontate in una partita accesa e preceduta da forti provocazioni, culminata in un parapiglia che ha coinvolto anche Leonardo Bonucci e generato forti reazioni online.

Rissa sfiorata in campo: Bonucci tenta di fermare tutto

Il match, valido per i playoff della prima edizione italiana della Kings League, ha visto l’esordio di Bonucci come wild card tra le fila dei Boomers. Già alla vigilia, l’annuncio del suo arrivo aveva provocato la reazione degli Stallions, che avevano ironicamente risposto sui social annunciando l’ingaggio di un finto “Cristiano Ronaldo“.

Dopo numerose provocazioni da ambo i lati durante una partita a ritmi altissimi, Fedez, in disaccordo con una scelta arbitrale, scende dalla postazione presidenziale per contestare l’arbitro in campo. Il gesto ha fatto infuriare il presidente della squadra avversaria Blur, dando il via a una rissa sfiorata che ha visto le due panchine riversarsi in campo. A evitare il peggio è stato Leonardo Bonucci, intervenuto per dividere i due contendenti. I commentatori e il pubblico hanno assistito a una scena che ha immediatamente fatto il giro del web.

Fedez accusa Blur: “Auguri di morte e tumore, clima tossico e offensivo”

A distanza di poche ore, Fedez ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, accusando duramente il comportamento dello streamer:

“Qualche settimana fa ho chiesto una riunione con la Lega riguardo alle live di Blur durante le partite della Kings League, chiedendo se potessero attivarsi quantomeno per evitare che lo streamer ad ogni partita auguri il tumore e la morte a chiunque, insultando gratuitamente anche le ragazze presenti. Chiarendo espressamente che se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare a un punto limite che avrei voluto evitare. Risultato: avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l’epiteto ‘tumore’ e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita”.

Il rapper ha poi rincarato la dose: “Non conoscevo nessuno dei presidenti prima della Kings League e devo dire che non esiste un altro presidente che si sia mai permesso di creare un clima così di merda come riesce a fare lui”.

Lo sfogo social: “Una pizza in faccia potrebbe arrivare”

Nel suo sfogo, Fedez ha criticato anche l’organizzazione:

“Ora chiedo, è così difficile da capire che se per due mesi davanti a migliaia di ragazzini il content principale offerto dal loro ‘idolo’ è questo, alla chiamata alle armi per una partita importante secondo voi quale poteva essere il tenore del ‘tifo’? Sinceramente sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente. Avevo lasciato la telefonata con lo staff della Lega chiedendo se questo era il tipo di clima che volessero portare all’interno di questa competizione, in caso mi sarei comportato di conseguenza.

Vedo che a quanto pare la linea che si è voluta prendere è questa, dunque sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto per davvero”.

Chi è Blur: carriera, stile e polemiche

Blur, alias Gianmarco Tocco, è uno streamer romano noto per uno stile provocatorio, nato sul web con contenuti forti come la serie King delle Bestemmie, che lo ha reso celebre su youtube. Il suo linguaggio diretto e spesso sboccato è rimasto il tratto distintivo della sua carriera, che nel 2025 lo ha portato anche nella Kings League come presidente degli Stallions.

Non nuovo alle polemiche, Blur aveva già criticato l’organizzazione della lega prima del match con Fedez. La sconfitta ai quarti (5-4 per i Boomers) ha chiuso la sua prima stagione nel torneo.

Le semifinali e il futuro del torneo

Con la vittoria sugli Stallions, i Boomers volano alle semifinali di Parigi. “Complimenti ai giocatori degli Stallions per la grande partita giocata, ci vediamo in semifinale Boomers“, ha scritto Fedez chiudendo lo sfogo con un messaggio più disteso.

La Kings League italiana, che si gioca con squadre da 7 guidate da personaggi noti tra ex calciatori e creator, è partita nella Fonzies Arena di Milano. La finale è attesa per il 22 maggio all’Inalpi Arena di Torino.