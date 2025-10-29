Federico Stragà dopo 7 anni pubblica il nuovo album “È così”

Federico Stragà torna con un nuovo album, a 7 anni di distanza dal precedente lavoro in studio. È così – questo è il titolo del disco – è disponibile in tutte le piattaforme digitali e in supporto fisico dal 7 novembre 2025.

L’ultimo album di Stragà è Guardare fuori e risale a maggio 2018. Adesso, l’artista è pronto a pubblicare nuovi inediti. Il suo ritorno si preannuncia intimo e intenso, almeno stando al primo brano estratto. Si tratta della canzone che dà il titolo al disco.

Il singolo È così è una dedica al fratello. Federico Stragà racconta questo ragazzo speciale attraverso le parole e le frasi che era solito ripetere quotidianamente. Tra queste, c’era l’espressione “è così” che diventa il cuore della canzone e del suo racconto per immagini.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato da Simone Casadio Pirazzoli presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo (RA). Il video mostra Stragà seduto in platea, mentre davanti ai suoi occhi scorrono immagini e momenti di vita. Questo flusso visivo richiama i ricordi legati a lui e a suo fratello.

Il nuovo disco di Federico Stragà (etichetta Alman Music) contiene anche un altro brano, al quale il cantautore è molto legato. Si tratta della collaborazione con Fabio Concato. Il pezzo si chiama Automobilisti; ed è accompagnato da un video con la partecipazione straordinaria di Gioele Dix.

Federico Stragà – E’ così – video