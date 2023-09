Federica Abbate, nell’album “Canzoni per gli altri” i feat con Alessandra Amoroso, Franco 126 e…

Con un post social, Federica Abbate ha svelato i nomi dei dieci amici con cui ha scelto di condividere il viaggio di “Canzoni per gli altri“, il suo primo album di inediti, che arriva a cinque anni di distanza dall’EP di debutto “In foto vengo male“: “Le canzoni fuori il 22 settembre, gli altri fuori adesso“.

Anticipato dai singoli “Doppio Nodo” feat Fred De Palma ed Emis Killa, “La pioggia prima di cadere” feat Mr Rain e “Canzoni per gli altri” feat Elisa, l’album conterrà altri sei feat con: Nashley, Alessandra Amoroso, Franco 126, Ana Mena, Francesca Michielin e Matteo Romano.

Le dieci voci, nonché i dieci amici coinvolti in “Canzoni per gli altri“, sono artisti con i quali Federica Abbate ha collaborato più volte come autrice. La sua firma la troviamo infatti in “A tre passi da te“, così come in “Mambo salentino” e in “Karaoke“, hit estive dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, ma anche nella sanremese “Supereroi” di Mr Rain, in “Vivere tutte le vite” di Elisa e in “Testa e croce” di Matteo Romano.

Per Alessandra Amoroso ha inoltre scritto diversi brani che sono poi confluiti negli album “Tutto Accade” e “10“, mentre nel repertorio di Francesca Michielin troviamo la firma dell’Abbate in brani del calibro di “Nessun grado di separazione“, presentato a Sanremo 2016, e “Un cuore in due“.

Nel corso della sua carriera, Federica ha infine collaborato anche con Ana Mena, Fred De Palma, Rocco Hunt ed Emis Killa, firmando il testo di: “Duecentomila ore“, “D’estate non vale“, “Una volta ancora“, “Paloma“, “Un altro ballo“, “A un passo dalla Luna“, “Un bacio all’improvviso“, “Lucifero“, “Viscerale“ e Toxic“.