Federica Abbate torna con un brano in duetto con Elisa e annuncia il nuovo album, “Canzoni per gli altri”

Federica Abbate Canzoni per gli altri significato del testo del primo singolo estratto dal nuovo album della cantautrice, un brano che la vede duettare con Elisa.

Federica Abbate è la “penna di platino” della musica italiana, come è stata soprannominata dal nostro sito alcuni anni fa. Dal 2014 ad oggi infatti ha scritto canzoni per tantissimi artisti (Michele Bravi, Fred De Palma, Paola & Chiara, Ana Mena, Elodie, Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso ed Eros Ramazzotti, tra i tanti), co-scritto con i migliori rapper italiani da Marracash ad Emis Killa, da Fred De Palma a Gemitaiz.

Partita nel 2013 da Genova X Voi, in dieci anni è salita sull’olimpo dei autori di canzoni più certificati in Italia raggiungendo risultati che nessun’altra donna autrice aveva mai sfiorato nel nostro paese, ma non solo, prima di lei.

Ora Federica è pronta a tornare con un nuovo disco da cantautrice, il secondo. E ad anticiparlo sarà proprio il brano che da il titolo al disco, “Canzoni per gli altri“.

Federica Abbate canzoni per gli altri significato del brano

Venerdì 8 settembre arriva in radio e in digitale il singolo “Canzoni per gli altri” con un feat. d’eccezione, quello con una delle cantautrici più stimate del panorama musicale italiano… Elisa.

L’album arriverà a cinque anni di distanza dall’EP “In foto vengo male” venerdì 22 settembre per Carosello Records/Sony Music.

Negli scorsi mesi la cantautrice ha lanciato due brani in featuring con diversi artisti/amici: “Doppio nodo” feat. Fred De Palma ed Emis Killa e “La pioggia prima di cadere” feat. Mr. Rain.

“Canzoni per gli altri” è stato scritto dalla stessa Federica insieme a Jacopo Ettorre e Mattia “Cino” Cerri. Quest’ultimo ha anche curato la produzione del pezzo con Francesco “Katoo” Catitti.

Ecco come racconta il singolo Federica Abbate:

“In ‘Canzoni per gli altri’ parlo ad una persona confidandogli che nei testi dei brani che scrivo sono raccolti e raccontati frammenti della nostra vita, esperienze, emozioni che abbiamo vissuto insieme. Le nostre verità, la paura, la rabbia e i respiri prendono vita, una seconda volta, attraverso la voce di qualcun altro che canta di noi.”

L’artista spiega anche la gioia per aver potuto coinvolgere nel brano Elisa…

“È una canzone d’amore che ho sognato fin da subito di impreziosire con la voce di Elisa, una delle artiste e autrici che più ammiro in Italia, un vero e proprio modello dal punto di vista artistico e umano. È stato meraviglioso poter realizzare questo sogno proprio su un brano che per me è una sorta di manifesto, di carta d’identità.”

Federica abbate canzoni per gli altri testo e audio

In arrivo l’8 settembre

Foto di copertina di Claudia Campoli