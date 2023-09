Federica Abbate racconta le canzoni, e gli ospiti, del suo primo album “Canzoni per gli altri”

Federica Abbate “Canzoni per gli altri” è il titolo del primo album della cantautrice che tutto il mondo della musica, e non solo, ha imparato a conoscere anche come autrice per altri artisti (è l’autrice donna più certificate d’Italia) e che ora in questo disco porta con sé tanti amici.

Nove canzoni e 10 “duettanti” per un progetto fuori dal 22 settembre per Carosello Records/Epic che verrà presentato dal vivo con un’unica data prevista per il 26 novembre prossimo alla Santeria Toscana 31 di Milano (biglietti in vendita online dal 25 settembre).







Nelle nove tracce di questo album convivono sonorità pop e urban che vanno a mostrare quanto Federica Abbate sia una cantautrice

versatile e di talento.

Sono tanti gli amici che trovano posto nel disco. Quelli che con lei hanno scritto canzoni come, Rocco Hunt e Cheope, quelli per cui lei ha scritto, da Emis Killa a Matteo Romano, da Alessandra Amoroso ad Ana Mena e poi diverse sorprese come Calcutta.

Questa la tracklist del progetto:

Canzoni per gli altri (feat. Elisa) Sorry (feat. Nashley) Grandine (feat. Alessandra Amoroso) Tra una canzone e l’altra (feat. Franco126) Scrivimi con la tua voce (feat. Ana Mena) A capo il mondo (feat. Francesca Michielin) Doppio nodo (feat. Fred De Palma, Emis Killa) La pioggia prima di cadere (feat. Mr.Rain) Sogni prima di dormire (feat. Matteo Romano)

Se volete conoscere le canzoni del disco raccontate dalla stessa Federica Abbate cliccate in basso su continua.