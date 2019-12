FASK Fast Animals And Slow Kids: al via nel 2020 il nuovo tour nei club

FASK. Il 2020 per i Fast Animals And Slow Kids si aprirà con un nuovo tour. La band, dopo una tournée estiva che ha ottenuto numerosi riscontri positivi, è pronta a tornare dal vivo con un tour nei club.

La band nel 2019 ha pubblicato per Warner Music l’album Animali Notturni (Qui il nostro articolo con la videointervista del progetto) e questo sarà il fulcro della scaletta dei nuovi live.

“Ci state mandando un sacco di statistiche Spotify in cui siamo tra i vostri artisti più ascoltati dell’anno. Sono solo numeri digitali, non valgono nemmeno la metà del sentirvi cantare insieme a noi ai concerti, ma nonostante questo volevamo ringraziarvi dal profondo per aver condiviso questo 2019 insieme a noi in un modo o nell’altro. Torniamo presto, prima di quello che vi aspettate. Promesso.”

Queste le parole della band che riassumono un 2019 più che positivo.

La dimensione live è quella più congeniale per i FASK. E le date del tour 2020 costituiscono un ideale ritorno a casa.

“Il tour di quest’estate è stato uno dei più bei tour che abbiamo mai fatto: grandi palchi, spazi immensi, alzare lo sguardo dal nostro strumento e non vedere la fine delle teste che si muovevano a tempo con la nostra musica. Indimenticabile. Per quanto ci piaccia suonare all’aperto però crediamo che niente possa battere l’intensità di un live dentro un locale, il luogo per eccellenza della musica dal vivo, un luogo in cui la distanza non esiste più, un luogo in cui la potenza delle nostre voci che cantano all’unisono abbatte ogni tipo di barriera immaginabile. Torniamo a suonare nei live club, torniamo a casa.”