Fasma: “Tommy” + “BASTA!” due brani per un solo videoclip!

E’ ora disponibile il videoclip di Tommy + Basta, due brani che fanno parte di Io Sono Fasma, l’album dell’artista romano uscito dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo (Qui l’intervista di presentazione del progetto).

Un video insolito, realizzato dal regista Gianluigi Carella e che vede la partecipazione di Giuseppe Maggio e Valentina Romani.

La scelta stilistica di fare due video musicali all’interno di uno solo vuol far capire la versatilità dell’album e, più in generale, del progetto.

Queste le parole di Fasma per descrivere il videoclip.

Fasma è l’unico degli artisti partecipanti alla sezione Giovani del Festival di Sanremo ad aver ottenuto una certificazione. Il singolo Per Sentirmi Vivo, infatti, ha ricevuto il disco d’oro. Inoltre il brano è ancora presente nella classifica Fimi e nelle charts di Spotify.

L’album Io Sono Fasma (Sony Music), invece, dopo aver esordito alla posizione #6 della classifica Fimi è ancora nella Top 20.

L’artista ha pubblicato su Instagram una foto della sua crew WFK e un messaggio particolarmente evocativo:

“Io non sono, NOI SIAMO! Senza di loro, non sarei mai potuto essere qui, ci siamo fatti forza a vicenda come una famiglia divide il pane quando c’è solo quello da mangiare. Sono fiero di questo ?

SI! Fiero di essere seduto a tavola con gli stessi, fiero di essere andato contro un mondo individualista che ci insegna a ottenere quello che vogliamo ma con la consapevolezza che per farlo bisogna piegarsi ! Fanculo non ci credo, questo non è mai stata la mia idea di mondo e mai lo sarà. Non mi sento uno SQUALO disposto a mangiare i propri simili, mi sento un LUPO disposto a digiunare per il proprio branco.

Se la pensi come noi, sappi che non sei “solo”. WFK È FAMIGLIA!”