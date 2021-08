Aka 7even, Sergio Rubini e Lello Arena sono i primi ospiti annunciati del Premio Fabula 2021

Dall’1 al 6 settembre torna a Bellizzi Fabula 2021, il Premio dedicato ai ragazzi. Quella di quest’anno non sarà l’undicesima ma l’edizione ma la 10 più 1 a sottolineare con quel numero Uno la ripartenza per eccellenza che diventa la porta da attraversare per uscirne diversi, secondo il direttore Andrea Volpe.

Il Premio Fabula, il Festival della scrittura dei ragazzi, è pronta a rianimare Bellizzi in provincia di Salerno. Resta invariata la formula: l’obiettivo primario è dare ai ragazzi l’opportunità di riappropriarsi del momento creativo e di farlo lontano dalla tecnologia, facendo leva sulla fantasia e sulla valorizzazione dei contesti d’appartenenza sia da un punto di vista sia geografico che sociale.

Come dicevamo in apertura un’edizione denominata Dieci + Uno… UNA NUOVA ALBA PER IL PREMIO, PERCHÉ IL CIELO È UNO...

“Sono le suggestioni della canzone di Ermal Meta che ci hanno spinto a pensare, grazie anche alla creatività straordinaria di Luigi Viscido che ancora una volta ha messo la sua arte a servizio di Fabula, all’identità visiva di questa nuova edizione. Il numero Uno è la ripartenza per eccellenza che diventa, metaforicamente, la porta da attraversare per uscirne diversi, cresciuti, la migliore versione di noi. Si entra umani un po’ grigi e si esce dotati di mantello, rossi di passione e pronti a volare. Eccoci, noi ci e vi immaginiamo così. Anzi, siamo così! Il primo settembre la porta Uno è pronta ad aprirsi“, ha spiegato Andrea Volpe.

Al centro della sei giorni, loro, i ragazzi, pronti a valicare la porta della fantasia e a farsi stravolgere, diventando i supereroi di un’edizione tanto attesa e ricca di grandi sorprese e ospiti.

Sono stati svelati i primi… il taglio del nastro di Fabula 2021, mercoledì 1 settembre, tocca a Aka 7even. Chiuderà il comico e attore Lello Arena.

Nel mezzo di Fabula 2021 (il 4 settembre) approda a Bellizzi Sergio Rubini, attore e regista italiano, quest’anno eletto presidente della giuria internazionale del Bif&st-Bari International Film Festival, uno dei pochi protagonisti italiani in Concorso al 74° Festival di Cannes. È nel cast del nuovo film della regista ungherese Ildikó Enyedi, The Story od My Wife.

Ma le sorprese non sono finite: a breve verranno svelati gli altri nomi di un’edizione speciale.

FABULA 2021 come partecipare

I ragazzi devono scrivere una favola che sia ambientata nei luoghi caratteristici della loro zona d’origine o di residenza e arricchire lo scritto con la morale, tipico elemento che contraddistingue la favola e che palesa l’intenzione pedagogica ed educativa dello strumento.

Fabula è aperto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 9 e 20 anni, due le categorie: “Favole” ed “Affabulatori“. Agli adolescenti, dai 16 anni in poi, è dedicata la categoria “Creativi – Premio Michele Buonanno” che permette di partecipare con realizzazioni video, grafiche o fotografiche.

Le opere devono essere inviate all’indirizzo latuafavola@premiofabula.it oppure compilando il modulo/form di contatto presente sul sito www.premiofabula.it. Le iscrizioni devono pervenire entro le 12.00 di lunedì 30 agosto 2021.

La manifestazione si svolgerà nell’Arena Troisi, dedicata al celebre, e mai dimenticato, Massimo Troisi.