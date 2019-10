In Copertina

Michele Bravi torna dal vivo tra sogno e realtà, tra canzone e teatro, e arriva dritto al petto

Ieri sera Bravi si è esibito nella prima di una serie di date live già tutte sold out.

Romina Falconi lancia "Buona vita arrivederci" con un omaggio a "Mamma Roma", Anna Magnani (Testo e video)

La cantautrice più ironica e trasgressiva del panorama musicale italiano lancia il nuovo singolo e una serie di importanti novità.

Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 18 ottobre 2019

Gigi D'Alessio feat. Fiorella Mannoia, Romina Falconi, Giusy Ferreri, Massimo Di Cataldo e tantissimi emergenti per un totale di quasi 50 recensioni.

Vasco Non Stop Festival 2020: il prossimo anno a Imola la festa del rock

Si sta svelando piano piano uno dei progetti più importanti del prossimo anno... Vasco Non Stop Festival 2020.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 18 ottobre

Nel radio date oggi fuori i singoli di Franco Battiato, Gigi D'Alessio feat. Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, il feat di Francesca Michielin, Romina Falconi e altri ancora.

Emma: arriva Fortuna, lo speciale concerto e l'instore live tour

Emma: "Fortuna" è il nuovo album in uscita a ottobre che verrà presentato con un instore live tour ed uno speciale concerto a Verona.

Alberto Urso: nel nuovo disco "Il sole ad Est" brani di Briga, Ermal Meta e Giordana. Ecco tracklist e copertina

Uscirà a fine ottobre il nuovo disco del vincitore di Amici di Maria De Filippi, già candidato tra i big del prossimo Festival di Sanremo.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista Gnu Quartet: “Con Ermal Meta è stato amore a prima vista!”

Durante il Premio Tenco lo Gnu Quartet accompagnerà 3 artiste, omaggerà Pino Donaggio e darà un assaggio del nuovo progetto. Ecco un'intervista che ripercorre un 2019 davvero stellare.

Videointervista a Romina Falconi. Nuovo singolo, nuova etichetta discografica e il ritorno live

Una lunga intervista video per conoscere meglio quanto è avvenuto nella vita artistica della bionda cantautrice.

Videointervista a Ketama126: “In Kety ho racchiuso l'ultimo anno e mezzo di vita”

E' uscito "Kety", il primo album ufficiale di Ketama126. Anticipato dai singoli "Scacciacani" e "Cos'è l'amore" è composto da 14 tracce ricche di ospiti. .

Videointervista ai Linea 77: “I supporter storici sono i più ostici da convincere”

Una forma musicale in bilico tra rap, hard rock ed elettronica. Ecco "Server Sirena", il nuovo album dei Linea 77, uscito l'11 ottobre. .

Videointervista a Simone Tomassini: “Ovunque? E' come rinascere una seconda volta...”

Dall'esordio sanremese con "E' stato tanto tempo fa" fino al nuovo singolo "Ovunque". Ecco la videointervista realizzata con Simone Tomassini.

Videointervista a L’Introverso: “La realtà ci ha preso in contropiede!”

Una realtà in netto contrasto con i sogni individuali. Ecco il tema di "Shock", il nuovo album della band milanese L'Introverso.

Videointervista ad Alfa: “Wanderlust? È nata come un flusso di coscienza!”

E' uscito "Wanderlust!", il nuovo singolo di Alfa, che arriva dopo il successo di "Cin Cin". Il ricavato dagli ascolti del brano su Spotify verrà devoluto all'associazione L’Albero della Vita.

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità. La linea editoriale di All Music Italia a tutela degli emergenti

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Fabrizio De André: ritrovata la registrazione dello storico concerto di Genova con la PFM

Sono passati 40 anni dal 3 gennaio 1979, quando Fabrizio De André fu protagonista di un indimenticabile concerto con la PFM. Il filmato del live è stato ritrovato e sarà presto reso disponibile.

IMAGinACTION: Fabio Rovazzi conquista il premio per il Miglior Videoclip Italiano 2018 – 2019

Amoroso, Venditti, Elisa, Guccini, Nek, Pelù, Facchinetti e Tiromancino. Questi gli ospiti di IMAGinACTION ai quali si è aggiunto il vincitore Fabio Rovazzi.

Musica contro le Mafie 2019. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre. Primo ospite del Contest Fiammetta Borsellino

Si chiuderanno il 31 ottobre 2019 le iscrizioni alla nuova edizione di Musica contro le Mafie una manifestazione dal forte valore sociale a supporto dei giovani.

Riki stravolge le regole del gioco. Nuovo album a gennaio ma prima singoli e instore. Ecco le date

Per il lancio del suo nuovo album l'artista ha deciso di partire con l'instore tour prima dell'uscita del disco.

Sanremo Giovani: iscrizioni record! 842 proposte per 5 posti sul palco dell'Ariston

La Commissione Musicale è ora al lavoro per selezionare i 60 giovani artisti che il 3 novembre si esibiranno sul palco del Teatro delle Vittorie di Roma. .

Achille Lauro pronto a immergersi nella dance con il nuovo singolo 1990

Con una copertina che strizza l'occhio ad una celebre cover con protagonista Britney Spears, il cantautore annuncia l'arrivo di "1990".

tha Supreme: a novembre il primo album "23 6451". Svelata la tracklist

Dopo 5 singoli che hanno totalizzato oltre 100 milioni di stream, Tha Supreme è pronto per il primo album. "23 6451" uscirà a novembre e conterrà numerosi feat importanti.

Renato Zero diventa il personaggio Piumato Zero per Topolino

In attesa del debutto il 1° novembre, il cantautore annuncia la terza data a Milano per Zero Il Folle in Tour.

Meduza x Goodboys x Becky Hill: fuori il nuovo atteso singolo “Lose Control”

Dopo il successo internazionale di "Piece Of Your Heart", tornano i Meduza con i Goodboys e per la prima volta con Becky Hill. Fuori il nuovo singolo “Lose Control”.

Manuel Aspidi lancia il nuovo singolo Let out this light

Il brano dalle sonorità soul è il terzo estratto dall'Ep Libero (I'm free) ed è accompagnato da un video girato nella città natale del cantante.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 42: Giordana Angi guida una top ten di sola musica italiana

Giordana Angi guida la classifica Fimi degli album. Ha scalzato Renato Zero che si accontenta del primo posto tra i vinili. Queste alcune delle novità di questa settimana.

Classifica Radio Earone Settimana 42: Emma ancora prima davanti a Tiziano Ferro. Giù Mahmood ed Elisa

Emma in vetta per la seconda settimana consecutiva. Risale Tiziano Ferro, mentre a sorpresa scendono Zucchero, Mahmood, Jovanotti ed Elisa. Buon esordio per Gianna Nannini.

Area Sanremo 2019. Si aprono corsi e audizioni con un ottimo numero di iscritti

Iscrizioni aperte fino al 21 ottobre per il contest che porterà due artisti sul palco del Festival di Sanremo.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 18 ottobre 2019

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 18 ottobre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Nostromo lancia "Le canzoni di mia madre" in attesa del disco di debutto

Le Tendenze: “La vita di un Clown”, una danza contro la depressione

Disco Zodiac: il singolo "Vino" parla di una fuga d'amore spericolata

Samuele Proto: è uscito il primo Ep “33 Stradale”, dedicato a... un'auto storica!

Jeyel dopo aver conquistato il pubblico social lancia il singolo #errore

Gigante: dopo il successo di “Himalaya” entra nel roster di Carosello Records

Certificazioni FIMI settimana 41: Certificati gli album di Nitro e Anastasio. Ben tre riconoscimenti per Frenetik&Orang3

Classifica Spotify settimana 41: Lazza con oltre tre milioni e mezzo di stream si prende la prima posizione

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 41: i Modà e Levante si inchinano a Renato Zero

Classifica Radio Earone Settimana 41: Emma balza in vetta. Zucchero entra direttamente nella Top Ten

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giordana Angi: Voglio Essere Tua. Un'artista in crescita che si mostra riconoscibile agli altri e soprattutto a se stessa.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Romina Falconi Buona vita arrivederci intervista parte prima

Jack James Intervista Chilometri

Ketama126 Kety Intervista

Bais Intervista Milano

Enrico Giaretta Intervista Alphabet

Renato Caruso Intervista Antonio’s Choro

Wrongonyou Intervista Milano Parla Piano

Linea 77 Intervista Server Sirena

Gigi D'alessio Noi due presentazione con live Mentre a vita se ne va

Niccolò Fabi Intervista Tradizione e Tradimento

Giordana Angi Intervista da Voglio Essere Tua a Sanremo 2020

Piero Pelù Intervista Picnic all'inferno