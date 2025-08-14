Fabio Concato interrompe il tour: “Ho un tumore, mi sto curando con fiducia”

Fabio Concato ha annunciato oggi di essere costretto a interrompere il tour a causa di un tumore, una notizia che nel giro di poche ore ha iniziato a circolare sui social e tra i suoi fan, suscitando numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

All’anagrafe Fabio Bruno Ernani Piccaluga, nato a Milano il 31 maggio 1953, proviene da una famiglia con la musica nel sangue: il padre è il chitarrista e autore jazz Luigi “Gigi” Concato, a sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. Lo pseudonimo “Concato” è tratto dal cognome della nonna paterna, in continuità con la scelta artistica del padre.

Il tour 2025 e lo stop annunciato

All’inizio dell’estate Concato era partito con l’Altro Di Me Tour 2025. Nei giorni scorsi, sul sito ufficiale, è apparso l’avviso dell’annullamento dei concerti di luglio e agosto “per motivi di salute e accertamenti medici”, con indicazioni sui rimborsi tramite i circuiti di vendita.

Biglietti e rimborsi

Per gli spettacoli annullati a luglio e agosto, i rimborsi possono essere richiesti – nei tempi e con le modalità previste – presso i circuiti in cui è stato effettuato l’acquisto, come indicato dalla produzione sul sito ufficiale.

Fabio concato rivela di avere un tumore

Oggi il cantautore ha rotto il silenzio con una storia Instagram che ha commosso pubblico e colleghi:

“CARI AMICI

DESIDERO DIRVI CHE SONO STATO COSTRETTO A INTERROMPERE I CONCERTI A FINE GIUGNO A CAUSA DI UN TUMORE.

MI STO CURANDO CON MOLTA FIDUCIA E SONO MOLTO TRANQUILLO.

APPENA POSSIBILE SARA’ MIA PREMURA AGGIORNARVI IN PROPOSITO. INTANTO RINGRAZIO INFINITAMENTE

TUTTI COLORO CHE MI HANNO SCRITTO MANIFESTANDO LA LORO APPRENSIONE E IL LORO AFFETTO.

CI SENTIAMO PRESTO E VI ABBRACCIO fabioC.

Milano, 14 Agosto 2025“

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute; l’artista ha promesso aggiornamenti appena possibile.

Fabio Concato, una carriera tra i cantautori più importanti

Tra le eccellenze della musica cantautorale italiana, Fabio Concato ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel 1974 con il trio cabarettistico I Mormoranti (con Bruno Graceffa e Giorgio Porcaro) sul palco del Derby di Milano, un luogo che ha visto passare altri grandi nomi come Jannacci e Gaber, tra i tanti.

Nel 1977 pubblica il primo album e conquista attenzione con A Dean Martin. La vera svolta popolare arriva nel 1982 con Domenica bestiale (inserita anche nel film Vado a vivere da solo di Marco Risi), destinata a diventare un classico.

Tra i successi successivi: Ti ricordo ancora, Sexy Tango, Rosalina, Fiore di Maggio e Ciao Ninìn. Nel corso della carriera ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Lunezia 2007 per Oltre il giardino e l’Ambrogino d’oro nel 2020.

Ha partecipato per due volte in gara al Festival di Sanremo: nel 2001 con Ciao Ninìn e nel 2007 con Oltre il Giardino.

L’attività musicale recente

L’ultimo album di inediti di Fabio Concato è Non smetto di ascoltarti (2016). Negli anni successivi ha pubblicato singoli speciali: nel 2020 L’umarell, omaggio alla sua Milano durante la pandemia (i cui proventi sono stati devoluti in beneficenza, valendogli l’Ambrogino d’oro), nel 2021 L’aggeggino dedicata alla nipote Nina, e nel 2022 ha partecipato all’album tributo a Enzo Jannacci con Ventiventi.

Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Tenco. Nel 2025 è tornato in duetto con Federico Stragà nel brano Automobilisti e ha inciso una nuova versione del suo brano, Buonanotte a te, nell’album di Karima.

La redazione di All Music Italia si unisce agli auguri di pronta guarigione per Fabio Concato, figura centrale della nostra canzone d’autore.

Foto di copertina: © Giovanni Daniotti – Tratta dall’account Instagram ufficiale di Fabio Concato, utilizzata per fini di cronaca.