Fabio Billi Rovelli canta con il miglior amico Steve ne “L’isola che non c’è”

Fabio Billi Rovelli lancia il brano L’isola che non c’è. Si tratta di un duetto con il suo miglior amico Steve, con cui collabora dall’età di 10 anni. Il pezzo, già disponibile negli store digitali, è in rotazione radiofonica dal 31 luglio 2020.

L’isola che non c’è consacra l’amicizia e la collaborazione artistica tra Fabio Billi Rovelli e Steve. Il cantante racconta: “Questa canzone, scritta insieme al mio migliore amico Steve, è nata in una serata di fine maggio. Ci siamo trovati schiacciati in macchina con una chitarra e abbiamo iniziato a scrivere“. In realtà, il loro sodalizio musicale risale ad anni fa, ma con questo brano ha trovato il giusto modo di affermarsi. Fabio Billi Rovelli prosegue: “Iniziammo a fare musica insieme quando avevamo 10 anni, e dopo tante canzoni ragionate e scartate subito dopo, questa è stata scritta in una serata, senza averla ragionata troppo e ci è piaciuta subito“.

Fabio Rovelli (in arte, Fabio Billi Rovelli) nasce il 31 agosto 1999 in provincia di Milano. Eredita la passione per la musica dal padre; inizia a suonare la chitarra e a scrivere da giovanissimo. Coltiva questa passione in silenzio, finché non decide di pubblicare la prima canzone Solo per strada.

L’isola che non c’è (etichetta Piuma Dischi – distribuzione Artist First – Fiume Edizioni Musicali) è il suo secondo brano. Il cantante sta lavorando ad un album, anticipato dall’uscita di questo singolo.