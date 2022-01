Evandro: continua il percorso di avvicinamento al primo EP con “massì, massì”

Evandro massì massì testo del nuovo singolo del cantautore romano che ha già collezionato oltre 5 milioni di streaming.

A distanza di quasi tre mesi dall’uscita dell’ultimo singolo, Tudo Bem?, continua l’avventura discografica dell’artista con ADA Music Italy. massì, massì, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 gennaio 2022, è ufficialmente il secondo brano che sarà contenuto nell’EP del cantautore in uscita prossimamente.

Il brano è stato scritto e composto da Evandro e prodotto dall’artista con Marta Venturini. Ecco come ne parla l’artista:

massì, massì parla delle classiche relazioni pseudo-sentimentali distaccate, forzate e assolutamente inutili, tipiche dei periodi in cui si è troppo confusi per capire di cosa si ha davvero bisogno. In altre parole, il 70% della mia vita sentimentale.

EVANDRO MASSÌ MASSÌ testo e audio

Forse hai altre priorità L’università

Io mi laureo dentro un bar Scienze del mezcal

Che poi forse è il motivo Per cui non ti capivo Forse era il poco cash

Un po’ contro intuitivo

Usciamo ancora le sere

Sprechiamo la vita insieme

A volte quando conviene ti faccio bere dal mio bicchiere

Noi che senza troppe pretese non ci

Preoccupiamo di avere

Facciamo ancora le cose come se ci volessimo bene

Sì ma

Vedo che ti spizzi altri profili

E che frequenti i pariolini

E che ti vesti bene

Greve

Baby che ne so

Tu dici è andata così

E adesso torneremo a bere

Per dimenticare con gli spritz

E il motivo lo sai tu

Io non so manco cosa dire

Se vuoi posso annuire con la testa e ripetere Ma sì, ma sì

Ma sì, ma sì

Ma dai

Scrivo i miei commenti anche offline

E le mie storie le faccio in real life

Capisco il tuo bisogno di impressions

Ogni umano vuole le attentions

Socialmente c’ha pure senso

Sì ma

Tu che adesso non mi cerchi o scrivi

E che se scherzo manco ridi

Mi sa che ci va male

Amen

Baby che ne so

Tu dici è andata così

E adesso torneremo a bere

Per dimenticare con gli spritz

E il motivo lo sai tu

Io non so manco cosa dire

Se vuoi posso annuire con la testa e ripetere Ma sì, ma sì

Ma sì, ma sì

Ma dai

Baby che ne so

Si dice c’est la vie

E adesso torneremo a bere

Per dimenticare con gli spritz

E il motivo lo sai tu

Io non so manco cosa dire

Se vuoi posso annuire con la testa e ripetere

Ma sì, ma sì

Ma sì, ma sì

Ma dai

Baby Come fai

A star bene

Senza me

Baby Come fai

A star bene

Senza me

Senza me