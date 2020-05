Eurovision Song Contest. Si avvicina l’appuntamento televisivo di Europe Shine a Line, che sarà trasmesso sabato 16 maggio in diretta su Rai 4 con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo e in contemporanea su Radio 2 Rai e in streaming su Rai Play (Ne abbiamo parlato Qui).

Per prepararci all’evento Rai Premium trasmetterà in seconda serata le finali delle edizioni dal 2016 al 2019 dell’Eurovision Song Contest.

Il 2016 è stato un anno di svolta per l’ESC in Italia. Dopo il grande successo della trasmissione del 2015 con il terzo posto de Il Volo con Grande Amore a Vienna, nel 2016 la Rai decise di promuovere lo show in prima serata su Raiuno.

EUROVISION SONG CONTEST 2016

Domenica 10 maggio alle 23.30 verrà trasmessa l’edizione del 2016. La finale della 61ª edizione fu trasmessa in diretta dalla Ericsson Globe Arena di Stoccolma. Francesca Michielin rappresentò l’Italia con No degree of separation, l’adattamento bi-lingue di Nessun grado di separazione, brano secondo classificato al Festival. La cantautrice di Bassano del Grappa prese il posto degli Stadio che rinunciarono all’ESC.

Francesca Michielin si piazzò al sedicesimo posto e la finale vista da 3.300.000 telespettatori con uno share pari al 16.94%.

EUROVISION SONG CONTEST 2017

Lunedì 11 maggio alle 22.50 sarà la volta dell’edizione del 2017. Francesco Gabbani con la sua hit Occidentali’s Karma si presentò a Kiev come favorito, ma si dovette accontentare del sesto posto.

La serata fu seguita da 3.755.000 spettatori, pari al 20.14% di share.

EUROVISION SONG CONTEST 2018

L’edizione del 2018, vinta dalla rappresentante israeliana Netta, andrà in onda giovedì 14 alle 23.55.

Dopo il successo sanremese, tocca ad Ermal Meta e Fabrizio Moro portare sul palco dell’Altice Arena di Lisbona, l’intensità e l’impegno sociale della loro Non mi avete fatto niente (Qui la nostra videointervista).

Il brano fu molto apprezzato dai telespettatori europei che lo portarono al terzo posto nella classifica parziale, mentre per la giuria il pezzo fu solo diciottesimo. Il risultato finale fu un più che buon quinto posto.

La serata, in onda dalle 21 alle 0.49, conquistò 3.427.000 spettatori, pari al 18.63% di share.

EUROVISION SONG CONTEST 2019

Lo scorso anno all’Expo di Tel Aviv toccò al vincitore di Sanremo Mahmood che con Soldi sfiorò l’impresa arrivando a conquistare un ottimo secondo posto (Qui la nostra videointervista).

Per Mahmood l’Eurovision di Tel Aviv fu un ulteriore conferma verso il successo internazionale.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2019, in onda dalle 21:00 all’1:09, fu seguita da 3.539.000 telespettatori, con uno share pari al 19,72%.

EUROPE SHINE A LINE

Come è noto toccherà al vincitore del Festival Diodato prendere parte alla serata eurovisiva.

L’Eurovision 2020 avrebbe dovuto prendere il via la prossima settimana con le semifinali del 12 e del 14 maggio e la finale del 16 previste all’Ahoy Arena di Rotterdam.