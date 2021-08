Eurovision 2022: in lizza ancora 11 città e tra i presentatori spunta il nome di Mika

Eurovision 2022. Mancano ancora nove mesi alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest ma la macchina organizzativa dello show è talmente complessa che la Rai dovrà metterla in moto quanto prima.

Innanzitutto c’è da scegliere la città. Al momento su 17 candidate si è scesi con una prima scrematura ad 11 tra cui in pole position ci sarebbero Milano, Roma e Bologna.

Il primo screening basato sui requisiti richiesti dall’ EBU (l’ente organizzatore dell’Eurovision Song Contest) sono:

Acireale

Alessandria

Bologna

Genova

Milano

Palazzolo Acreide

Pesaro

Rimini

Roma

Sanremo

Torino

La Rai sta facendo pressioni perché la scelta avvenga in tempi brevi avendo ben due grandi eventi da organizzare quest’anno, il consueto Festival di Sanremo (vedi qui) e, dopo 31 anni, l’Eurovision per l’appunto.

EUROVISION 2022: chi presenterà?

Rimane ancora avvolto nel mistero il nome di chi presenterà a livello internazionale, dall’Italia, l’Eurovision Song Contest. Il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, settimane fa aveva svelato di avere già qualche idea in testa.

Il primo nome in pole position è quello di Alessandro Cattelan. Il presentatore di ben dieci edizioni di X Factor debutterà in Rai con lo show Da grande in autunno. Alessandro parla benissimo l’inglese ed è fresco e scattante nella conduzione quindi sarebbe sicuramente una scelta appropriata.

C’è da capire se in qualche modo verrà coinvolto anche Amadeus, colui che ha scelto i Måneskin per Sanremo dando il via a quel turbinio di eventi che hanno riportato l’Eurovision in Italia.

Come presenza femminile sembra che la più accreditata possa essere Chiara Ferragni vista la sua fama internazionale. Questo se si vorrà puntare sull’effetto mediatico perché, a nostro avviso, come per il Festival di Sanremo c’è un nome che lo meriterebbe per storia televisiva, ovvero Vanessa Incontrada.

Negli ultimi giorni è uscito poi fuori il nome di Mika. Il cantante poliglotta ormai è di stanza in Italia, è stato ed è giudice a X Factor, è conosciuto in tutta Europa ed ha già condotto un suo show proprio in Rai.

Insomma, non ci resta che aspettare ancora qualche giorno, settimana al massimo, per saperne di più.