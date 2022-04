Tornano gli Eugenio in Via di Gioia con la loro prima canzone d'amore... ma non è dedicata a una donna!

Gli Eugenio in via di Gioia tornano con il nuovo singolo, Terra, brano che anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti. Il brano sarà online in un orario anomalo: alle 14 di mercoledì 6 aprile.

Il comunicato stampa di questa nuova uscita ci fa notare che Terra è la prima canzone d’amore della band…

Aprile è il mese della Terra e ormai il tempo è scaduto, il rapporto tra noi esseri umani e la casa che ci ospita deve cambiare. Dovremmo ricordare che in realtà, al di là dell’urgenza del momento, da secoli mistici e scienziati avevano compreso che la strada del saccheggio della Terra, delle sue risorse, dell’acqua, del suolo, dell’aria mette in pericolo anche la sopravvivenza degli stessi essere viventi.

È nella tradizione degli Eugenio in Via di Gioia le canzoni diventano azioni. Un’azione d’amore che non può essere di un singolo ma deve essere collettiva e condivisa, come nel recente flash mob a Torino in piazza San Carlo. Con il flash mob la band ha affrontato la crisi ambientale partendo dal come: tutti insieme, da una piazza, risvegliando il sentimento. Ti amo ancora per riconoscere di avere sbagliato, abbiamo maltrattato la casa che ci ospita.

Ecco come ne parla la band…

È passata una settimana dal momento in cui TI AMO ANCORA ha cominciato a rimbalzare ovunque e non ci saremmo mai potuti immaginare che il nostro messaggio d’amore alla Terra sarebbe stato così compreso e abbracciato da milioni di persone. Un canto che si alza all’unisono ha un valore inestimabile, ma c’è ancora bisogno di agire.

Se Natura Viva (il nostro ultimo album) ha visto il suo culmine quando abbiamo piantato una foresta partecipata in Trentino Alto Adige, il prossimo disco è la promessa che porteremo la Natura in città, per trasformare il grigio cemento in giungla urbana. Iniziamo dal luogo in cui viviamo, insieme alle persone più vicine.

Mercoledì 6 aprile uscirà anche il video di Terra diretto da Niccolò Roberto Roccatelli, in cui le immagini raccontano proprio la giornata di condivisione in piazza San Carlo.

