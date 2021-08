Vittorio Sgarbi senza freni. Dopo Fedez attacca Ermal Meta: "Tornasse in Albania per vedere le regole..."

A Vittorio Sgarbi piace infrangere le regole, è noto, anche quel del rispetto e dell’educazione (“Capra, capra, capra” vi dice nulla?). E così dopo aver attaccato Fedez per la questione del concerto di Salmo ad Olbia, passa ad Ermal Meta.

Il critico d’arte e politico si è trovato pienamente d’accordo nei giorni scorsi con la protesta messa su da Salmo e ha definito Fedez, che già aveva attaccato in passato per quel che riguarda il DDL ZAN, “Fasullo, bugiardo, ipocrita e testa di Fedez”.

Poi è toccata a Ermal Meta con cui Sgarbi, va detto, ci è andato giù in maniera decisamente pesante. Il cantautore è reo di aver twittato in relazione a quando dichiarato da Salmo (“Un artista deve infrangere le regole“) queste parole:

Questa frase ha scatenato l’ira di Vittorio Sgarbi che, con un video su Facebook in cui attacca nuovamente anche Fedez, si è rivolto così nel parlare del cantautore di origini albanesi ma naturalizzato italiano:

“È un bravissimo albanese ma vorrei che tornasse in Albania per vedere come sono indicate le regole.

Non è che siamo in diverse parti del mondo, l’Albania è dietro l’angolo, come la Puglia. O tutto il mondo ha un’unica misura, oppure la Spagna che ha ritenuto illegittimo e incostituzionale il Green pass cos’è, eh caro Ermal?

L’Albania vive in totale libertà con tutti i rischi che si corrono per tutte le malattie, ma Meta diventato improvvisamente italiano dice di rispettare le regole….ma le regole messe da chi, da quali teste di caxxo e sulla base di che cosa?“