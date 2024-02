Ermal Meta svela le date del tour estivo 2024 che toccherà i principali Festival italiani

Ermal Meta ha annunciato le date del prossimo tour estivo che lo porterà a calcare i più importanti palchi.

Il tour seguirà all’uscita del nuovo album la cui uscita è prevista in primavera.

Sarà il quinto album in studio di inediti, da solista, che segue a Umano del 2016, Vietato morire del 2017, Non abbiamo armi del 2018 e Tribù umana del 2021.

Ermal Meta nei giorni scorsi è tornato a Sanremo come ospite di Maninni nella serata delle cover in cui hanno interpretato Non mi avete fatto niente, brano certificato platino, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro.

Ermal Meta – date tour

13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona

18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima – Cervere (Cuneo)

19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova

28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto – Palazzolo Dello Stella (Udine)

11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (Lucca)

21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce

24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (Catania)

25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea – Roma

14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (Milano)

