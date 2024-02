Sanremo 2024, quarta serata: Angelina e la sua rondine spiccano il volo, ma a vincere è Geolier

Sanremo 2024 serata cover, di seguito un riassunto dei momenti più importanti della serata e le pagelle della redazione. Per le pagelle del nostro critico Fabio Fiume qui.

Forse è la serata più lunga e più attesa delle kermesse sanremese. Sangiovanni ritorna con la sua Farfalle insieme ad Aitana con un medley tra Farfalle e Mariposas, Annalisa, il coro Artemia e La Rappresentante Di Lista ripropongono Sweet Dreams in una versione immedita, Rose Villain e Gianna Nannini cantano un medley di Meravigliosa creatura, Sei nell’anima, Scandalo, Gazzelle e Fulminacci ci riportano indietro nel tempo con Notte prima degli esami, The Kolors e Umberto Tozzi con un medley di Ti Amo, Gloria, Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna.

Lorella Cuccarini performa Io ballerò, Tuttomatto, Sugar sugai, Grease e La notte vola con la partecipazione di Fiorello e Amadeus.

Bnkr44 e Pino d’Angiò in una fresca versione di Ma quale idea, Irama e Riccardo Cocciante in un duetto convincente di Quando finisce un amore, Santi Francesi e Skin degli Skunk Anansie propongono una riscrittura interessante Hallelujah

Arisa ci riporta indietro nel tempo con La notte sul Suzukistage

Si ritorna con un medley iconico insieme ai Ricchi e Poveri e Paola e Chiara e il pubblico si scatena perché possono anche non piacerti ma sono la storia della musica italiana. Poi Ghali e Ratchopper con il medley L’italiano vero ci riportano all’ordine con sonorità tunisine e ripercorrendo la storia delle sue canzoni arriviamo all’Italiano vero. Poi Clara e Ivana Spagna e le voci bianche del il teatro regio di Torino cantano Il cerchio della vita.

Fiorello ci annuncia che si esibiranno i Jalisse…

Momento ricordo con Lorella Cuccarini che riceve in dono una piccola bambola con le sue sembianze cucita dalle sarte della Rai, un bel modo per ricordare tutte le maestranze che lavorano dietro le quinte.

È il turno della Loredana nazionale che accompagnata dalla chitarra di Venerus ci canta Ragazzo mio.

Un applauso a Pippo Balestrieri e i suoi 41 anni di palco e poi Geolier, Luchè, Gigi D’Alessio e Guè con un medley dal nome Strade (Brivido / O’ primmo amore / Chiagne).

Sul palco della Costa Smeralda c’è invece Gigi D’Agostino che, dopo due anni di assenza, fa ballare tutti gli ospiti a bordo della nave con un medley.

Angelina Mango omaggia poi papà Pino con un’interpretazione tanto intensa quanto sentita de “La Rondine“. Alessandra Amoroso, insieme ai Boomdabash, celebra invece la sua terra con un medley 100% salentino, mentre Dargen D’amico omaggia il Maestro Ennio Morricone insieme alla Babelnova Orchestra e Mahmood si cimenta con un brano storico di Lucio Dalla, “Com’è Profondo Il Mare“.

Amadeus legge un comunicato degli agricoltori inerente la “protesta dei trattori” (ne abbiamo parlato qui).

È poi il turno di Mr.Rain, che insieme ai Gemelli Diversi, porta sul palco dell’Ariston “Mary“. I Negramaro interpretano invece con Malika Ayane “La canzone del sole“, mentre Emma omaggia Tiziano Ferro insieme a Bresh con un medley (Imbranato / Non me lo so spiegare / Sere Nere).

Il Volo porta sul palco dell’Ariston Stef Burns. Diodato, invece, omaggia De Andrè con Jack Savoretti sulle note de “Amore che vieni, amore che vai“.

Arriviamo così al 25esimo Big in gara, La Sad, che insieme a Donatella Rettore canta “Lamette“. Poi, è il turno de Il Tre, che presenta sul palco un medley di Fabrizio Moro insieme allo stesso cantautore romano.

Girl power con BigMama che canta “Lady Marmalade” con Gaia, La Niña e Sissi. Segue Maninni, che per questa quarta serata del Festival ha voluto al proprio fianco Ermal Meta.

Sul palco dell’Ariston si balla poi con Fred De Palma, accompagnato dagli Eiffel 65, mentre Renga & Nek propongono un medley che ripercorre le loro rispettive carriere (Meravigliosa / Angelo / Fatti avanti amore / Laura non c’è).

sanremo 2024: top five sala stampa e web, radio e televoto

Geolier – Medley “ Strade ” con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio Angelina Mango – “ La rondine ” con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma Annalisa – “ Sweet Dreams (Are made of this) ” con La Rappresentante di lista e il coro Artemìa Ghali – Medley “ Italiano vero ” con Ratchopper Alfa – “ Sogna, ragazzo, sogna ” con Roberto Vecchioni

le pagelle della quarta serata della redazione di all music italia

Angelina Mango – “ La rondine ” con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma (voto 9,36) Santi Francesi – “ Hallelujah ” con Skin (voto 8,43) Annalisa – “ Sweet Dreams (Are made of this) ” con La Rappresentante di lista e il coro Artemia (voto 8,3) Mahmood – “ Com’è profondo il mare ” con i Tenores di Bitti (voto 8,22) Irama – “ Quando finisce un amore ” con Riccardo Cocciante (voto 7,54) Il Volo – “ Who wants to live forever ” con Stef Burns (voto 7,43) Clara – “ Il cerchio della vita ” con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torin (voto 7,39) Fiorella Mannoia – “ Che sia benedetta ” e ” Occidentali’s Karma ” con Francesco Gabbani (voto 7,21) Diodato – “ Amore che vieni, amore che vai ” con Jack Savoretti (voto 7,21) Ghali – Medley “ Italiano vero ” con Ratchopper (voto 7,11) Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro (voto 7,01) The Kolors – Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi (voto 6,86) Loredana Bertè – “ Ragazzo mio ” con Venerus (voto 6,86) Alfa – “ Sogna, ragazzo, sogna ” con Roberto Vecchioni (voto 6,82) Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh (voto 6,67) Maninni – “ Non mi avete fatto niente ” con Ermal Meta (voto 6,59) Ricchi e Poveri – “ Sarà perché ti amo ” e “ Mamma Maria ” con Paola & Chiara (voto 6,57) Bnkr44 – “ Ma quale idea ” con Pino D’Angiò (voto 6,36) Geolier – Medley “ Strade ” con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio (voto 6,18) Fred De Palma – Medley Eiffel 65 con Eiffel 65 (voto 5,97) Mr.Rain – “ Mary ” con Gemelli Diversi (voto 5,97) Gazzelle – “ Notte prima degli esami ” con Fulminacci (voto 5,86) BigMama – “ Lady Marmalade ” con Gaia, La Niña e Sissi (voto 5,86) Alessandra Amoroso – Medley con Boomdabash (voto 5,76) Negramaro – “ La canzone del sole ” con Malika Ayane (voto 5,74) Renga Nek – Medley Renga Nek (voto 5,61) La Sad – “ Lamette ” con Donatella Rettore (voto 5,33) Sangiovanni – “ Farfalle ” – “ Mariposas ” con Aitana (voto 5,29) Dargen D’Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra (voto 4,68) Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini (voto 4,43)

Ed ecco le preferenze per ogni componente della redazione:

Alberto

Santi Francesi, Mahmood, Annalisa: 10

Negramaro e Dargen D’Amico: 2

Alessandro

Angelina: 10

Bnkr44 e Sangiovanni: 5

Anna Ida

Angelina: 10

Rose, Renga & Nek, Mr.Rain, Gazzelle, Fred De Palma, Dargen D’Amico, BigMama, Alessandra Amoroso: 5

Lorenza

Angelina Mango: 9,5

La Sad: 4

Massy

Angelina Mango: 10

Rose Villain: 3

Niveo

Angelina Mango: 10

Rose Villain: 4,5

Oriana

Angelina Mango: 8,5

Renga & Nek: 5

Buonanotte e a domani…