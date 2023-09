Ermal Meta parla di Lazza: “Quando uno ha il fuoco negli occhi non puoi non vederlo”

Con un tweet su X Ermal Meta ha ricordato il suo primo incontro con Lazza, condividendo con i propri fan anche una piccola riflessione e ribadendo la stima che prova nei confronti del rapper.

“Penso che Lazza sia uno dei rapper e musicisti più sorprendenti degli ultimi anni”, esordisce Ermal. “Era il 2015 e ricordo di averlo incontrato fuori dal mio studio a Milano. Lui passava di lì e non ci conoscevamo. Pensava che in quello studio ci fosse ancora il vecchio proprietario e non sapeva che quel posto lo avevo affittato io che, nel frattempo, registravo il mio primo album, ‘Umano’.

Entrammo in studio e parlammo di musica. Si mise al pianoforte e suonò qualcosa. Pensai che avesse una marcia in più e sono felice di aver avuto ragione. Per ironia della sorte, i miei fonici – Ciccio e Chicco – lavorano con lui. Eravamo entrambi alla ricerca di qualcosa e alla fine l’abbiamo trovata. Quando uno ha il fuoco negli occhi non puoi non vederlo”.

Parole – quelle di Ermal Meta – che fanno eco a quelle di tanti altri artisti. Lazza gode infatti della stima di tantissimi colleghi della scena rap, e non solo! Emma, per esempio, dopo aver duettato con lui sul palco del Festival di Sanremo 2023 sulle note de “La Fine“, lo ha voluto nel suo nuovo brano “Amore Cane“, in uscita il 13 ottobre insieme all’album “Souvenir“.