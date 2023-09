Ermal Meta e Alex Wyse, in arrivo una collaborazione. C’entra il Festival di Sanremo?

Ermal Meta e Alex Wyse, duetto o collaborazione in vista? I due cantautori si sono immortalati con un selfie, poi pubblicato sul profilo social di Ermal che ha spesso bellissime parole per il giovane artista secondo classificato nell’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi.

Ermal manca dalle scene discografiche da diverso tempo. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 classificandosi terzo e lanciando l’album “Tribù urbana“, l’artista ha pubblicato due singoli: “Milano non esiste“, a fine 2021, e “Una cosa più grande” feat. Giuliano Sangiorgi a marzo del 2022.

Attualmente è impegnato nella registrazione del nuovo disco di inediti e, non è detto che non possa tornare sul palco del Festival della Canzone Italiana dove ha già conquistato un terzo posto nelle Nuove proposte del 2016 e, tra i big/campioni, due terzi posti (2017 e 2021) e una vittoria insieme a Fabrizio Moro (2018).

Tra l’altro sembrerebbe che Ermal Meta abbia lasciato la sua etichetta discografica, la Mescal, per passare in Sony Music Italy. A seguirlo in veste di manager Diego Calvetti.

Passando ad Alex, per il ragazzo è sicuramente un bel momento lavorativo. Il cantautore ha infatti lanciato negli scorsi mesi un live in una dimensione intima che si svolgerà alla Santeria Toscana di Milano che è andato sold out in poche ore raddoppiando l’appuntamento (17 e 18 gennaio 2024).

Inoltre Alex Wyse, ospite al Radio Zeta Future Hits qualche giorno fa, ha ottenuto da poco la certificazione disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità del suo secondo progetto discografico, “Ciò che abbiamo dentro“.

Ricordiamo che Alex, insieme a Luigi Strangis, Angelina Mango e Wax, fa parte del roster artisti della 21co, l’etichetta di Maria De Filippi.

Torniamo però alla collaborazione che vedrà insieme Ermal Meta e Alex Wyse. Cliccando in basso su continua per i dettagli.