Emma sgancia un’altra bomba… il 13 ottobre fuori l’album ma anche “Amore cane” con Lazza

Emma non smette di stupire e, a pochi giorni dal lancio del nuovo singolo, “Iniziando dalla fine“, annuncia un nuovo brano… “Amore cane” feat. Lazza.

Il nuovo disco di Emma Marrone, ottavo progetto di inediti che fa seguito a un EP, sette album, un disco live e un best of pubblicati in 13 anni di carriera, promette di mostrarci la cantautrice in una veste sempre fedele a sé stessa ma, al tempo stesso, camaleontica nell’uso della voce, dei suoni e nell’approccio alla musica.

I primi segnali di questa evoluzioni si sono visti con il singolo “Mezzomondo“, lanciato per l’estate, con “Taxi sulla luna” con Tony Effe, e nel singolo lanciato l’1 settembre, “Iniziando dalla fine“.

“Souvenir“, questo il disco del progetto, vedrà Emma collaborare con nuovi autori ma anche duettare con diversi colleghi. Tra questi ci sarà anche uno dei rapper più amati in Italia, Lazza.

Emma Amore cane con Lazza

I due artisti sono legati da una profonda amicizia e dalla reciproca stima. Un rapporto così forte tanto che Lazza, che quest’anno ha debuttato in gara al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto con “Cenere“, nella serata del venerdì dedicata alle cover ha voluto proprio Emma al suo fianco per cantare “La fine” di Nesli (tra l’altro co-autore di “Mezzomondo“).

Il duetto con Lazza sarà su di un brano intitolato “Amore cane” che uscirà in contemporanea con l’uscita del disco della Brown, venerdì 13 ottobre.

A svelarlo su X/Twitter è stata la stessa Emma usando queste parole:

“AMORE CANE feat. Lazza fuori il 13 ottobre.

Ma voi non sarete pronti manco nel 2030“

Appuntamento quindi tra poco più di un mese sia con questo brano che l’album “Souvenir” che verrà lanciato per Capitol Records/Universal Music Italy in digitale, cd e in vinile.