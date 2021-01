Ermal Meta: “No Satisfaction”, il nuovo singolo in uscita il 15 gennaio

Ermal Meta No Satisfaction testo e audio in arrivo…. Uscirà infatti il 15 gennaio per Mescal il nuovo singolo del cantautore. L’annuncio arriva direttamente dal’artista che ha postato su Instagram un video accompagnato da una base musicale decisamente rock e con l’indicazione che il brano sarà disponibile, appunto, dal prossimo venerdì.

“#nosatisfaction dal 15 gennaio fuori ovunque. Link in bio per fare il pre save.”

ERMAL META NO SATISFACTION

No Satisfaction rappresenta il ritorno musicale di Ermal Meta, che arriva dopo che lo scorso anno ha regalato ai fans il brano Finirà Bene, pubblicato in pieno lockdown (ne abbiamo parlato Qui).

Nella primavera del 2021 il cantautore pubblicherà, invece, il nuovo album, che arriverà a tre anni da Non Abbiamo Armi, certificato con il disco di platino.

“Ogni 31 dicembre, per un motivo o per un altro mi trovo in studio a registrare nuove canzoni e ogni gennaio queste canzoni vengono mixate. Quest’anno non fa differenza. Buon anno amici.”

Questo il messaggio postato dal cantautore lo scorso 31 dicembre e che conferma che il lavoro per il nuovo progetto prosegue.

Ermal Meta sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, dove tornerà a tre anni dalla vittoria con Non Mi Avete Fatto Niente e a quattro dal terzo con Vietato Morire, porterà il brano Un Milione di Cose da Dirti, scritto insieme a Roberto Cardelli e Cristian Milani.

NO SATISFACTION – IL TESTO

In arrivo venerdì 15 gennaio.