Ermal Meta Finirà bene, il brano che il cantautore aveva già anticipato sui suoi social qualche settimana fa, esce questa notte in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming.

Questa canzone non è ufficialmente il nuovo singolo di Ermal Meta, ma è una sorta di regalo in anticipo per tutti i suoi fan, e non solo, che attendono con ansia il nuovo disco.

Ecco come l’artista lo ha annunciato a sorpresa sulle sue pagine social l’arrivo del brano in versione arrangiata…

“Ciao amici, sorpresa! Da mezzanotte sarà disponibile ovunque Finirà bene. Una canzone nata a novembre del 2019 e finita a gennaio di quest’anno.

Ve l’avevo fatta ascoltare piano e voce in una diretta, ma è questa la sua vera forma. Avevo voglia di darvela così com’è, nel suo vestito originale.

Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca, bene. ”

Ermal Meta Finirà bene testo e audio

Audio in arrivo…

Questo non è buio sono solo gallerie

Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

So che pure tu senti la voglia di scappare

o di ritornare

Sai che soli al mondo non è facile restare

E una rivoluzione pure in due si può iniziare

Pensa a quante volte ci facciamo anche del male

ma non ti preoccupare

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

So che pure tu hai dato più di quel che hai preso

Che a volte non pensarci sembra l’unico rimedio

Le cicatrici sono le cerniere del passato

Ma non ti preoccupare

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

E non è colpa tua

se non riesci a decidere

se restare o andar via

o lasciare tutto così com’è

E non è colpa mia

se ho bisogno di credere

che qualcuno ci sia

che ha bisogno di me

Finirà come deve

Finirà finirà finirà come vuole

Finirà come viene

Finirà finirà che non dura per sempre

Non ti preoccupare

Finirà finirà

Finirà

Bene

Bene

Bene

Finirà bene per te e pure un po’ per me

Finirà bene anche se non ci vuoi credere

Finirà bene per noi che non sappiamo vincere, che non sappiamo vincere

Finirà bene per te che cresci i figli da sola

Finirà bene per te che ogni porta diventa un muro

Finirà bene, lo so, ti giuro, finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

Ti giuro, finirà bene

Finirà bene

Finirà bene

