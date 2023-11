Ermal Meta è di nuovo in pista con Jake La Furia con ‘Male più Non Fare’

Ermal Meta è pronto a tornare con un nuovo singolo a distanza di un anno da Una Cosa Più Grande in feat. con Giuliano Sangiorgi.

Sarà sempre una collaborazione ma questa volta a fare compagnia all’artista di origine albanese ma totalmente pugliese sarà Jake La Furia.

L’1 dicembre uscirà Male Più Non Fare e vedrà Ermal Meta e il rapper milanese protagonisti per lanciare un messaggio molto chiaro. Infatti il brano è un invito a vivere la propria vita appieno rispettando un unico fondamentale principio: non fare male.

A raccontarlo bene è proprio Ermal:

“Una danza che ognuno fa a proprio modo, diventa allegoria della vita. Ognuno la faccia come gli pare perché nessuno è veramente in grado di giudicare anche se in tanti, troppi lo fanno. L’unica regola è non fare male poiché tutto quello che immetti nel mondo rimane nell’aria ed è lì anche per te”.

Dall’altro lato, Jake La Furia decide di confrontarsi con un progetto diverso da quello che lo sta completamente assorbendo, cioè il ritorno dei Club Dogo a distanza di molti anni di assenza dalle scene.

L’annuncio è arrivato all’improvviso tramite un post condiviso sui profili dei due artisti: