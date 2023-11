Alex Wyse, in arrivo il nuovo singolo “La Mia Canzone Per Te” scritto con Ermal Meta

Alex Wyse, “La Mia Canzone Per Te“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo “Un po’ di te“, Alex Wyse torna con “La Mia Canzone Per Te” (21co / distribuito da Artist First), il suo nuovo singolo in uscita venerdì 1° dicembre.

Scritto a quattro mani con Ermal Meta, il brano rappresenta un ulteriore tassello del prossimo progetto discografico del giovane cantautore e parla della reazione a un’assenza che riesce a farsi presenza. “La Mia Canzone Per Te” racconta infatti di attimi di vita quotidiana in cui ci si sente un po’ persi e di piccoli gesti utili per ricominciare da capo, nonostante il dolore.

ALEX Wyse, “LA MIA CANZONE PER TE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Allontanarsi non è perdersi; non vedersi più non è dimenticarsi”, racconta Alex a proposito del brano. Poi, aggiunge: “Si inciampa tra le pieghe di una storia e poi si cade, ritrovandosi seduti sul bordo di una trama della quale si conosce il finale. Si può credere senza pregare, ma non si può amare senza lottare. A volte questa lotta la si perde ma, anche quando farà male, ne potrai cantare e trarne qualcosa di positivo, persino un sorriso”.

ALEX Wyse, “LA MIA CANZONE PER TE”: TESTO DEL BRANO

Che bella che sei

Quando dici che mi vuoi lasciare

Anche se siamo cresciuti insieme

Abbi cura di te

Abbi cura di te

Il testo integrale di “La Mia Canzone Per Te” sarà disponibile a partire da venerdì 1° dicembre.

A NIGHT WITH… ALEX Wyse: le date

A gennaio 2024 Alex Wyse tornerà dal vivo con una serie di live speciali, “A Night With” (Artist First), in cui riabbraccerà i suoi fan, proponendo un set intimo e molto personale, durante il quale si alterneranno momenti di racconto e di musica.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate: