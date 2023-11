Sanremo Giovani 2023, i cantanti con più copie certificate da Clara ad Alex Wyse

Sanremo Giovani 2023. Nella lista pubblicata dalla Rai qualche settimana fa con i nomi dei cantanti che tenteranno l’accesso al prossimo Festival di Sanremo, ne emergono alcuni che sono già piuttosto noti e che fanno tornare attuale una questione.

Qual è il parametro da usare per considerare un artista “Giovane” e quale per chiamarlo “Big”? Di certo non è solo una questione anagrafica perché c’è sì un limite d’età per essere Giovane, ma non ce ne sono per i Big.

Alla luce di questa domanda abbiamo deciso di approfondire la questione andando a capire quali tra i 49 artisti che sosterranno in questi giorni le audizioni di Sanremo Giovani a Roma sono già nomi noti, nel mondo della musica, e chi ha già ottenuto certificazioni.

Iniziamo da NDG, concorrente della scorsa edizione di Amici. Per lui un solo singolo certificato ORO nel 2019, quindi prima dell’esperienza nel talent show, “Panamera” (25.000 unità).

Nahaze ha un singolo certificato ORO nel 2020 (35.000 unità). Il brano in questione è “Carillon” feat. Achille Lauro.

50.000 unità per Simone Panetti. Lui si è preso un ORO nel 2023 per la canzone “Su di te” di Simone Panetti & G.bit feat. Mike Lennon & Rooler.

Un singolo certificato oro nel 2023 (50.000 unità) per i bnkr44. Il brano in questione è Diavolo di Night Skinny, Ghali & Rkomi feat. Tedua & bnkr44.

Il singolo certificato di Cara ha avuto un gran successo grazie alla collaborazione con Fedez. Stiamo parlando de “Le Feste di Pablo” che ha conquistato il disco di PLATINO nel 2020 (70.000 unità).

Alex Wyse ha già all’attivo il singolo “Sogni al cielo” certificato ORO nel 2022 (50.000 unità) e ben 2 album che hanno raggiunto anch’essi l’ORO nel 2023 (25.000 unità): “Ciò che abbiamo dentro” e “Non siamo soli“.

Leon Faun è una vecchia conoscenza delle certificazioni FIMI con 3 singoli che hanno conquistato l’ORO:

Occhi Lucidi con Duffy ORO nel 2021 (35.000 unità)

con ORO nel 2021 (35.000 unità) Oh Cacchio con Duffy ORO nel 2021 (35.000 unità)

con ORO nel 2021 (35.000 unità) Sogni matti di Sick Luke & Drast feat. Leon Faun ORO nel 2022 (50.000 unità)

In totale fanno 120.000 unità certificate.

Tancredi, altro talent noto al grande pubblico per Amici, ha un solo singolo certificato. Si tratta di Las Vegas, brano pubblicato il 17/02/2021, che è arrivato a 140.000 unità (doppio platino nel 2021).

Nashley arriva a 175.000 unità certificate con tre brani pubblicati tra il 2018 e il 2021 e tutti certificati nel 2021:

Cenere PLATINO

PLATINO Nuovi Jeans PLATINO

PLATINO Giovane e triste ORO

La più certificata dei cantanti in lizza per Sanremo Giovani è Clara, forte del successo di Origami all’Alba di Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow con cui ha preso 3 dischi di PLATINO nel 2023 (300.000 unità).