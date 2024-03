Epoque, fuori il nuovo singolo “No Stress” in collaborazione con il rapper VillaBanks

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 22 marzo, “No Stress” è il nuovo singolo di Epoque in collaborazione con il rapper VillaBanks.

Si tratta di una canzone uptempo, caratterizzata da sonorità urban ed elementi afro, che richiamano le origini congolesi dell’artista. Nello specifico, la melodia principale è suonata dalla kora, arpa tipica dell’Africa occidentale che rende il sound ancora più personale e definito.

Il ritornello, che ha un ritmo incalzante e dalle sonorità catchy, è invece un invito a vivere da protagonisti la propria vita, senza farsi influenzare dal pensiero di altre persone.

EPOQUE, “NO STRESS” E LA COLLABORAZIONE CON VILLABANKS

“No stress nasce dalla dimensione che più mi piace della musica, cioè quella dei live. Durante il tour estivo, in diverse occasioni, ho aperto i live di Villa e il pubblico ha sempre risposto con una bella energia. Questo ci ha fatto pensare che i nostri percorsi artistici potessero avere delle cose in comune.

La sessione in studio ne è stata la conferma. No Stress è nata di getto e in maniera naturale, seguendo l’idea di fare un brano ballabile e che ricordasse l’energia e le vibes dei concerti. Inoltre, la Kora – suonata da Cheikh Fall – ha reso il sound ancora più unico e riconoscibile. È uno dei miei strumenti preferiti e averla in un mio brano mi rende molto felice”.