Eonice racconta una storia d’amore tormentata nel nuovo singolo “Carillon” feat Del∂

Già disponibile sia in rotazione radiofonica che sulle principali piattaforme di streaming e download per M&M-D&G Music / ADA Music Italy (management e A&R Massimo Guidi), Carillon feat Del∂ (Aron Chahid) è il nuovo singolo di Eonice Solari, che torna con un brano intimo, delicato e profondo, che racconta una storia d’amore tormentata attraverso la potente metafora di un carillon.

Lo strumento, che gira lentamente senza mai fermarsi, diventa così simbolo di una melodia che persiste nel tempo, rievocando ricordi, emozioni e momenti condivisi che continuano a risuonare anche quando tutto sembra essersi consumato.

Ma non è tutto! Il Carillon rappresenta infatti anche l’amore: una forza che resiste, una danza fatta di distanze e ritorni, di fragilità e coraggio. Ed ecco che, nonostante il giudizio del mondo esterno, la “musica” dei due protagonisti continua suonare, testarda e sincera, come il movimento infinito di un carillon.