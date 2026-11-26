Enula pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Musica Animale, in radio e in digitale per Universal Music Italia. Il brano, già in pre-save, è il primo di un EP previsto per la primavera del 2027.

Per questa nuova fase Enula lavora con il team di BASTA MUSICA, che segue anche Francamente, e con il produttore Diego ‘Goedi’ Montinaro.

Il significato di Musica Animale di Enula

Il brano nasce dopo un periodo di ricerca in cui Enula ha messo in discussione il proprio rapporto con la musica. Lasciar andare diventa il primo passo per ritrovarsi, in una scrittura dove la natura fa da specchio a uno stato interiore.

Nei versi anticipati si legge: “Le montagne fragili, Il mio stato d’animo, / le mie ciglia fradice, scendono sull’anima”.

Il titolo tiene insieme la musica come espressione dell’anima e come impulso primordiale, vivo e incontrollabile. Strumenti acustici, elettronica e arrangiamenti organici si fondono in un “modern pop” internazionale.

Le parole di Enula: quanto costa diventare qualcun altro

Ad accompagnare il brano c’è anche un testo in cui Enula si rivolge direttamente a chi legge:

“Tu. Sì, proprio tu. Scegli. Vuoi essere amato? Cambia faccia. Vuoi essere ascoltato? Cambia voce. Vuoi essere qualcuno? Diventa qualcun altro. Scegli! E ti riconosceranno tutti, a parte te stesso. Potrai diventare chiunque desideri, tranne te stesso.”

“Scegli. Quanto costa una faccia? Quanto vale una voce? Quante volte si può cambiare pelle prima di rimanere senza corpo? E quante volte si può cambiare corpo prima di rimanere senza anima? Che prezzo ha il successo? E cosa non faremmo per la gloria?”

“Ci strapperemmo le piume? Ci spezzeremmo le zampe? Ci taglieremmo le zanne? E cosa rimarrebbe se un animale smettesse di ringhiare per diventare buono e bravo? È ancora un animale? O è già diventato un uomo?”

“E quando l’ultima bestia dentro di noi sarà addomesticata, Chi sarà rimasto dentro la gabbia?”

Enula, da Con(torta) al cinema

Enula, nata nel 1998, è cantautrice e artista visiva, e si è fatta conoscere con Amici 20. L’EP d’esordio Con(torta), del 2021, e i primi brani hanno contribuito a superare i 30 milioni di ascolti. Con i Tiromancino la cantautrice ha interpretato Due Rose.

Nel 2023 Enula ha recitato in Addio al nubilato 2 di Francesco Apolloni, cantando anche nella colonna sonora. Tra i riferimenti dell’artista c’è Franco Battiato, per la dimensione mistica e spirituale della sua opera.

Credits del brano ▸ Artista · Enula

· Enula ▸ Titolo · Musica Animale

· Musica Animale ▸ Produzione · Diego ‘Goedi’ Montinaro