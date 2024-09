Tra nostalgia e rinascita: Enula racconta il tormento emotivo in “Domenica”

Dopo un’estate ricca, che l’ha vista prendere parte a numerosi festival in giro per l’Italia, la cantautrice Enula è pronta a incantare nuovamente con la sua inconfondibile voce: fuori domani il suo nuovo singolo “Domenica“, prodotto dai ROOM9.

Il successo di Enula Bareggi, in Arte Enula, è cresciuto grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, in seguito al quale ha pubblicato il suo primo album “Con(torta)“, che ha raggiunto più di 30 milioni di stream.

La cantante ha poi collaborato con vari artisti importanti nel panorama musicale italiano, tra cui Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Katoo, Mr. Rain e Ibisco. Altro importante featuring è quello con i Tiromancino per il brano “Due rose“, rimasto per 5 mesi in alto alle classifiche radiofoniche.

enula, domenica: il significato del brano

“In questo pezzo racconto di quel vuoto che arriva nei momenti di pausa, quello che spesso sopraggiunge di domenica, quando il sabato ha già esaurito la sua energia e il lunedì arriva pesantissimo dentro di noi.” racconta Enula. Il brano parla di un amore difficile, sofferto e della lotta tra la sofferenza e la nostalgia dei momenti passati. C’è però anche la ricerca di una rivalsa, una voglia di rinascita dopo un periodo complicato e doloroso.

Continua infatti la cantautrice: “Ma c’è anche una sorta di ribellione in questa canzone: il desiderio di strappare via quella malinconia, uscire di casa da soli, portarsi fuori a cena, farsi le coccole, baciarsi e prendersi cura di sé, ritrovando il proprio spazio e il proprio tempo. E alla fine, domenica, può diventare il nostro giorno preferito”.

Clicca qui per presalvare il nuovo brano della giovane cantautrice Enula, fuori domani per Universal Music Italia in radio e su tutte le piattaforme digitali.