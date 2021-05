Enula fuori il singolo Impronte. In arrivo EP, instore e un nuovo contratto!

Enula Impronte testo, significato e audio.

È già fuori il nuovo singolo di Enula, Impronte, un brano che porta la firma, oltre della cantautrice stessa, di Franco 126 oltre alla produzione con Dardust.

La canzone anticipa l’uscita, prevista per venerdì 21 maggio, dell’EP Con(torta) di cui vi abbiamo parlato qui e una serie di date instore, eccole:

25 maggio ore 17.00 – Roma – Mondadori, Via Appia 51

03 giugno ore 17.00 – Milano – Mondadori, Piazza Duomo

10 giugno ore 17.00 – Napoli – Mondadori, Via degli Acquari

11 giugno ore 17.00 – Salerno – Mondadori CC Maximall di Pontecagnano





Ma non solo musica per se stessa nel futuro di Enula, la cantautrice infatti ha firmato un contratto come autrice in esclusiva con BMG, che la vedrà comporre brani anche per altri artisti, e con la società di booking BPM Concerti / Trident Music per i prossimi appuntamenti live.

Enula impronte testo e significato

Impronte è il racconto di una storia d’amore tormentata, in bilico tra il desiderio di respingersi e l’irrefrenabile voglia di stare insieme, una relazione custodita preziosamente da chi la vive, nascosta agli occhi del mondo esterno.

Il brano trasporta l’ascoltatore nell’universo musicale di Enula che dimostra, ancora una volta, una voce e una scrittura affascinante e magnetica. Alla penna della giovane artista si unisce Franco126, uno dei cantautori più interessanti e affermati del panorama nazionale, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente il pezzo.

Testo

E guardavamo tutto il mondo sopra un cornicione

in bilico sul vuoto ma a un metro dal cielo

e restavamo lì seduti in silenzio per ore

come se a capirsi bastasse il pensiero

Le mani in faccia

le mani sulla schiena

Rimani questa sera

o tutta una vita intera

Mi hai lasciato su i vestiti

ma mi hai tolto tutto il resto

non so se era amore o odio

o qualcosa di diverso

Se mi ami brucio

e guarda adesso siamo ancora qui

abbracciati al buio

ed io potrei anche morire così

fuori c’è il diluvio

mi sembra quasi la scena di un film

noi fuori sincro il tempo fermo

in un loop che si ripete che si ripete

Senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

ed è già notte fonda

C’è la radio che passa

un valzer anni ’50

senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

forse c’è il cielo ci ascolta

c’è una goccia che casca giù mi corre sul volto

e non c’è traccia di te

Ora siamo appesi a un filo come un aquilone

tra il cielo e l’asfalto, tra i mortali e l’Eden

mi hai lasciato sui vestiti

ma hai scoperto ogni mio lato

è sbagliato ma farei tutto da capo

E se mi ami brucio

e guarda adesso siamo ancora qui

abbracciati al buio

ed io potrei anche morire così

fuori c’è il diluvio

mi sembra quasi la scena di un film

noi fuori sincro

il tempo fermo in un loop

che si ripete che si ripete

Senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

ed è già notte fonda

c’è la radio che passa un valzer anni ’50

senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

forse il cielo ci ascolta

c’è una goccia che casca

e mi corre sul volto

e non c’è traccia di te

Per quello che sento non c’è una definizione

ma non serve sempre trovare un nome alle cose

sai a volte un abbraccio può sembrare una prigione

ci siamo persi chissà dove

Senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

ed è già notte fonda

c’è la radio che passa un valzer anni ’50

senza lasciare impronta

senza lasciare impronta

forse il cielo ci ascolta

c’è una goccia che casca

e mi corre sul volto

e non c’è traccia di te

Foto di Claudia Comoni