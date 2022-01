Torna Enula... il nuovo singolo è "Il Buio (mi calma)" scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Enula Il buio mi calma testo scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per il nuovo singolo della cantautrice fuori sulle piattaforme digitali dal 5 gennaio e in radio dal 7 dello stesso mese per Universal.

Dopo il mancato passaggio a Sanremo Giovani (l’artista era arrivata nei 48 semifinalisti) la cantautrice 23enne lanciata dalla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi torna con Il Buio (Mi Calma) un brano dall’attitudine urban.

Ecco come ne parla Enula, forte degli oltre 25 milioni di stream ottenuti grazie ai singoli Con(torta), Auricolari e Impronte che vanta collaborazioni con Franco126, Dardust, Katoo e Mr. Rain…

Stavo cercando nuove modalità di scrittura ed ero confusa ma avevo allo stesso tempo un grande bisogno di esteriorizzare il mio stato d’animo in quel momento.

Sentivo che alla luce del giorno non riuscivo ad essere completamente me stessa. Avevo bisogno di intimità. Avevo bisogno di me.

Questo brano è arrivato all’improvviso ed è stato scritto di getto. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari mi ha aiutata a riordinare idee e rendere il pezzo più chiaro e completo. Collaborare con lui è stato per me di grande crescita personale e professionale

Enula Il buio mi calma testo e audio

(Di Enula, Riccardo Zanotti, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli

prodotta da Giorgio Pesenti e Marco Paganelli)

Vorrei perdere la faccia e scomparire

come vene sulle braccia quando si fa pace

e cammino sopra un deserto di mine

e già lo so che esploderò

come fuochi d’artificio però

Sono nel mondo dei grandi

non posso fare più sbagli

ho trasformato un sogno in lavoro

e adesso voglio svegliarmi

da piccola avevo paura del buio

adesso se spengo la luce mi sento al sicuro

Il buio mi calma

il buio mi calma

il buio mi calma

è come la notte prima dell’alba

Il buio mi calma

il buio mi calma

Come fosse un’arma

E forse non ho mai saputo stare calma

resto sempre a galla

però in mezzo agli squali

e mi piacevamo i tuoi baci sulla guancia

sapevano di Karma e di trenta denari

Quando le luci si spengono

tutti gli amici si perdono

gridano ancora show must go on

giuro non mi perdo d’animo

spezzami il cuore, fallo due volte, fallo tre volte tanto

non sento più niente

se ho le luci spente canto

Il buio mi calma

il buio mi calma

il buio mi calma

è come la notte prima dell’alba

Il buio mi calma

il buio mi calma

lasciami essere fragile

affondo più giù come Atlantide

so fingere, so ridere

ma al buio mi lecco le lacrime

ti guardo con gli occhi di salice

di notte mi sembra più facile

anche il più debole

pul essere pugile

Il buio mi calma

il buio mi calma

è come la notte prima dell’alba

Il buio mi calma

il buio mi calma

come fosse mamma

come fosse, come fosse mamma

e come la notte prima dell’alba

il buio mi calma

come fosse mamma