Enrico Ruggeri: prosegue il tour estivo tra piazze, anfiteatri e arene estive

Continua senza sosta il tour estivo di Enrico Ruggeri. Il cantautore sta portando in giro per l’Italia tra piazze, anfiteatri, festival e arene estive il suo ultimo album di inediti Alma, definito uno dei più importanti della sua ultratrentennale carriera (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), e le hits che negli anni ha regalato. Una storia musicale in bilico tra il rock, il punk, la melodia italiana e il cantautorato.

Sul palco insieme a Enrico Ruggeri ci sono: Francesco Luppi (pianoforte e tastiere), Paolo Zanetti (chitarre), Fortu Sacka (basso) e Alessandro Polifrone (batteria), i compagni di viaggio che lo hanno accompagnato anche nel tour nei club di inizio anno.

ENRICO RUGGERI TOUR – LE DATE

Ecco le prossime date del tour di Enrico Ruggeri prodotto e organizzato da Joe & Joe S.R.L.

21 agosto nell’area concerti di Cautano (BN)

23 agosto in Piazza del Campo a Canale Monterano (RM)

25 agosto in Piazza del Mercato a Labico (RM)

26 agosto in Piazza XXV Aprile di Tempio Pausania (OT)

27 agosto nell’Anfiteatro Comunale di Arbus (CA) – nuova data

Enrico Ruggeri in autunno tornerà in televisione in veste di conduttore. Partirà il 16 novembre in prima serata su Raiuno per tre puntate Una Vita da Cantare, il nuovo programma dedicato alla storia del cantautorato italiano (Qui il nostro articolo).

Foto di Angelo Trani