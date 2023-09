X Factor: la ragazza di Enrico Polloni valeva “70 cammelli”. Scopri il tuo valore!

X Factor è musica ma è anche, e soprattutto, televisione. Lo dimostra l’esibizione di Enrico Polloni con la sua “70 cammelli”. Andiamo a imparare anche noi come scoprire il nostro valore in cammelli.

Con queste parole Enrico, di Salò, splendido paese del Garda, si presenta ai quattro giudici:

“Canto un brano che ho scritto io che si chiama ’70 cammelli’. Il brano parla di una mia delusione amorosa però in tono scherzoso e spensierato.“

Ovviamente Morgan vuole subito sapere il motivo di questo bizzarro titolo…

“Io volevo parla di quello di provavo e l’idea mi è nata andando su un sito internet dove si tramuta il valore delle persone in cammelli. Qui ho scoperto che questa ragazza valeva 70 cammelli. Io me lo sono scritto sul libro d’arte e a casa mi sono detto che suonava troppo bene“.

Fedez non ha perso l’occasione per cercare subito il sito e, inserendo alcuni dati, scoprire che Dargen D’Amico vale 67 cammelli.

Le sue doti canore non hanno convinto i giudici che non gli permettono di continuare il percorso nel programma. Se pero siete curiosi di sapere quanti cammelli valete voi, o il vostro partner, continuate a leggere.

x factor Enrico Polloni 70 cammelli testo

Dovrei smetter di sperare che tu poi possa tornare

ma per me lasciarti andare è difficile

sto iniziando a realizzare che non sei molto speciale

a rimetterci tra i due sei solamente te

io pensavo che per fare colpo

avrei dovuto farti ridere

ci son riuscito senza troppo sforzo

ma è il tuo sorriso che ha colpito me

tu che vali 70 cammelli…

Qui a seguire il video dell’audizione a X Factor.

Per scoprire quanti cammelli valete, o vale qualcuno che conoscete trovate il sito cliccando qui.