Enrico Nigiotti, in arrivo il nuovo singolo “Occhi Grandi”

Enrico Nigiotti, “Occhi Grandi“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 aprile, “Occhi Grandi” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti e arriva dopo i precedenti “ninnananna“, brano dedicato ai figli Duccio e Maso, e “In punta di piedi“.

Enrico Nigiotti, “Occhi Grandi”: significato del brano

Nel suo moderno stile cantautorale, Enrico Nigiotti firma un’altra power ballad, questa volta insieme a Jvli, che ne ha curato anche la produzione con Enrico Brun.

“Sono cresciuto ascoltando e suonando gli shuffle. E sono letteralmente fissato con Chris Stapleton. Nella scrittura di questo pezzo mi sono totalmente ispirato a lui. Era da un po’ che volevo scrivere uno shuffle con un sapore country che raccontasse una storia d’amore“, ha raccontato il cantautore a proposito del brano, nel quale confluiscono una serie di immagini che descrivono nitidamente stati d’animo, sensazioni e domande di un amore tutt’altro che scontato.

Enrico Nigiotti, “Occhi Grandi”: testo del brano

Il testo di “Occhi Grandi” sarà disponibile a partire da venerdì 19 aprile.

Di seguito un piccolo estratto:

Ma cosa me ne frega dei tuoi occhi grandi

Se poi non mi guardi nemmeno

Se tutte quelle volte che ti ho qui davanti

Sai, mi sembra di stare da solo

E far l’amore ormai è solo una scusa

Per non scordarmi mai come si fa

Ma il cuore lo lascio, a domani

Dai, ridammi le ali che volo

ENRICO NIGIOTTI, “Unplugged 2024 Club Tour”: LE DATE

2 maggio 2024: Roma – Largo Venue

7 maggio 2024: Bologna – Locomotiv Club

9 maggio 2024: Torino – Hiroshima Mon Amour

10 maggio 2024: Padova – Hall

14 maggio 2024: Milano – Santeria Toscana 31

17 maggio 2024: Livorno – The Cage

24 maggio 2024: Firenze – Viper Club

