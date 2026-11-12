È nata da una giornata nel carcere di Bollate la nuova canzone di Enrico Nigiotti. Si intitola Mina vagante, esce venerdì 13 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy e nel testo racconta la vita di chi sta scontando una pena, con un video che il cantautore è tornato a girare proprio lì, insieme ai detenuti.

La giornata alla Casa di Reclusione di Milano Bollate è stata resa possibile dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino, che lavora con la musica nei percorsi di riabilitazione e di recupero. Alla fine Nigiotti ha suonato e cantato con la Freedom Sounds Band, la band dei detenuti, davanti agli altri ospiti, e da quell’esperienza è nata la canzone.

Quando è arrivato il momento del videoclip, il cantautore ha voluto tornare a Bollate. Davanti alla telecamera di Filiberto Signorello i protagonisti sono i detenuti, e a raccontare le loro storie sono gli sguardi, le espressioni e le posture dei corpi più delle parole. Il video arriva online a mezzanotte, fra giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

Il significato di Mina vagante di Enrico Nigiotti

Nel brano Nigiotti si mette nei panni di una persona che deve scontare una pena: qualcuno che si sente segnato dalla vita, giudicato dagli altri e condannato dai propri errori, ma che dentro di sé conserva ancora il desiderio di riscatto e il bisogno di essere amato.

Il cantautore parte da un’idea precisa di cosa dovrebbe offrire il carcere a chi ci entra: “Il carcere non dovrebbe essere soltanto un luogo in cui scontare una pena, ma anche uno spazio in cui avere la possibilità di studiare, lavorare, crescere e prendere coscienza dei propri errori. Credo che questo debba essere l’obiettivo: offrire alle persone gli strumenti per costruirsi una vita diversa una volta tornate in libertà”.

Sul titolo e sul finale del brano Nigiotti è ancora più chiaro: “Il finale della canzone racchiude forse il messaggio a cui tengo di più: la possibilità che un giorno quella definizione di ‘mina vagante’ appartenga soltanto al passato. Perché riconoscere a qualcuno la possibilità di cambiare non significa giustificare il suo passato, ma dare un senso al suo futuro e a quello della società”.

Poi il cantautore mette accanto a quella del protagonista la propria storia: “Io mi considero fortunato. Sono nato e cresciuto in un contesto che mi ha protetto, che mi ha dato delle opportunità e degli strumenti per affrontare la vita. Ma non tutti hanno questa fortuna”.

Nigiotti, il sold out di Livorno e il tour del 2027

Il singolo esce a otto giorni dal primo palazzetto di Nigiotti: sabato 21 novembre il cantautore suona al Modigliani Forum di Livorno, già sold out. Poi, da marzo 2027, ripartirà il Maledetti Innamorati Tour di A1 Concerti, diciassette concerti fra il 14 marzo a Bassano del Grappa e il 22 maggio a Firenze, con Milano e Roma già esaurite.

Mina vagante arriva alla fine di un 2026 che per Nigiotti è cominciato sul palco del Festival di Sanremo con Ogni volta che non so volare ed è proseguito con l’album Maledetti Innamorati, il disco d’oro di Tu sei per me e un’estate in tour con oltre 25 date in giro per l’Italia.

Credits del brano ▸ Artista · Enrico Nigiotti

· Enrico Nigiotti ▸ Titolo · Mina vagante

Testo di Mina vagante di Enrico Nigiotti

Il testo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita del brano.

Foto: ufficio stampa MA9 Promotion