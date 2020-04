Enrico Nigiotti: slitta in autunno il tour dell’album Nigio

Enrico Nigiotti sposta le date del tour inizialmente previste per maggio.

I concerti di Enrico Nigiotti sono stati posticipati al prossimo autunno a causa del perdurare dell’Emergenza Sanitaria per la diffusione del virus Covid-19.

Il tour teatrale doveva partire il 2 maggio da Bologna. Il nuovo debutto, salvo ulteriori disposizioni governative, è ora fissato per il 19 ottobre dal Teatro Colosseo di Torino. Sarà l’occasione per presentare al pubblico i brani del suo ultimo album Nigio (Sony Music Italy), che contiene il brano sanremese Baciami Adesso e l’inedito L’Ora Dei Tramonti feat. Giorgio Panariello, e i suoi maggiori successi, come L’amore è (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), Complici feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e l’ultimo singolo Notturna.

Di seguito le nuove date del tour di Enrico Nigiotti (prodotto e organizzato da Friends&Partners).

ENRICO NIGIOTTI – TOUR 2020

19 ottobre, Teatro Colosseo – TORINO (recupero del concerto del 11 maggio)

20 ottobre, Teatro Celebrazioni – BOLOGNA (recupero del concerto del 2 maggio)

22 ottobre, Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del concerto del 4 maggio)

26 ottobre, Teatro Acacia – NAPOLI (recupero del concerto del 8 maggio)

Le date relative ai concerti di Milano, Roma e Livorno, inizialmente previste rispettivamente per il 5, il 19 e il 21 maggio, saranno comunicate entro il 29 maggio.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale.​

