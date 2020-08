E’ ora disponibile il nuovo singolo di Ennio Salomone Fastidio, prodotto da Dario Giuffrida. Il brano è pubblicato da Roughmachine ed edito da Maqueta Records.

Si tratta di un pezzo in cui il testo si può definire come un’invettiva, un ossessivo ed impulsivo sfogo contro le disillusioni e gli inganni che la vita ci mette davanti.

Il nuovo singolo arriva a tre anni di distanza da Se passeggio faccio prima, album prodotto da Stefano Borzi per Stemma Records (Ne abbiamo parlato Qui). Qui sono inseriti i singoli 35 minuti di bacio, La favola di Coccodè e Ludovica.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Francesco Raso e Accursio Graffeo. Un road movie che rappresenta anche un omaggio agli scorci e ai colori della Sicilia, terra natia di Ennio Salomone, alla quale è ancora molto legato. Nel video appaiono Santo D’Aleo, Gerlando Accurso, Vincenzo Fazio, Vincenzo Genuardi,

Rosa Maria Sclafani e Antonio Segreto.

ENNIO SALOMONE FASTIDIO – IL TESTO

Correggimi se sbaglio ma se non lo fai è meglio

stanotte ho avuto un incubo tremendo

c’eri tu che tornavi c’ero io che partivo

c’eravamo NOI e già questa parola mi dà fastidio

e già questa parola mi dà fastidio

Prendi per esempio un urlo quando tutto è calmo

una canzone in radio tutto l’anno

e una sedia scomodissima ed un’attesa lunghissima

qui non arriva nessuno e già questa cosa mi dà fastidio

e già questa cosa mi dà fastidio

Perdonami Francesco domattina forse parto per la Spagna

sento ancora troppo freddo per dormire sulla sabbia

potremmo stringerci le mani e raccontarci tutti i nostri fallimenti

il primo che vince piange e fa piangere l’altro

Prendi un entusiasmo e dopo buttalo di sotto

mica credi a quello che ti ho detto

domani so che andrà meglio

domani chiudo il bagaglio

io qui mi sento le mani legate

come quando dicevi mi dai fastidio

come quando dicevi mi dai fastidio

Perdonami Francesco domattina vado a piedi e prendo il largo

sento ancora troppo freddo per dormire sull’asfalto

potremmo battere le mani e cantare le canzoni in Sol maggiore

il primo che sbaglia muore, il primo che sbaglia muore

Fastidio fastidio fastidio fastidio fastidio…