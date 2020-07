Il 2020 è stato un anno terribile sotto tutti i punti di vista. La musica soffre, ha sofferto e soffrirà ancora molto nei prossimi mesi. Ci sono, anche per questo motivo, notizie che nessuno vorrebbe mai dare. E’ scomparso a 92 anni Ennio Morricone. Il compositore era ricoverato da qualche tempo in una clinica romana per curare i postumi di una caduta domestica.

Una vita dedicata alla musica. Una passione e una sensibilità che gli hanno permesso di attraversare epoche artistiche diverse e opposte, ma sempre con quello sguardo severo e attento e quell’espressione di chi è in grado di esprimere con le note le mille sfaccettature dell’animo umano. Altissimo, ma anche popolare.

Il nome di Ennio Morricone è noto per la composizione di colonne sonore importanti e imprescindibile è il sodalizio artistico con Sergio Leone. Ha scritto le colonne sonore per i grandi registi di Hollywood come Brian De Palma, Oliver Stone e Quentin Tarantino. Tra i lavori più apprezzati Mission, la sua preferita, e The Untouchables – Gli intoccabili.

Fondamentale il suo apporto nella musica pop degli anni ’60. Il musicista curò gli arrangiamenti di brani per Mina, Gino Paoli ed Edoardo Vianello. Tra le hit di cui ha curato la produzione artistica ci sono Sapore di sale, Se telefonando, Pinne fucile ed occhiali, Guarda come dondolo, Abbronzatissima e O mio Signore.

Nel 2007 gli è stato conferito un Oscar alla carriera e nel 2016 ne ha vinto un secondo trionfando nella sezione Miglior Colonna Sonora composta per il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Lo scorso anno Ennio Morricone è stato protagonista di 60 Years of Music World Tour, una tournée in cui ha celebrato 60 anni di carriera. La leg italiana si è chiusa con una serie di concerti tra l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla di Roma (ne abbiamo parlato Qui).

LA MORTE DI ENNIO MORRICONE – LE REAZIONI DEL MONDO DELLA MUSICA

La scomparsa di Ennio Morricone ha scosso questo assolato e afoso lunedì di luglio. Numerose le reazioni del mondo della musica e dello spettacolo. Ne riportiamo alcune.

“Continueremo a sognare attraverso le tue note…

Ciao Maestro salutaci le stelle”

Beppe Carletti

“Ciao Maestro ❤

Quante emozioni ci hai regalato”

Tiromancino

“Grazie Maestro”

Emma

“Il Maestro è morto. La musica piange. E noi con lei.”

Fiorella Mannoia

“Ennio Morricone è stato senza dubbio il più grande musicista ‘italiano nel mondo’ della nostra epoca. Perché è riuscito a sfondare? Perché ha trovato l’equilibrio perfetto tra la musica classica e il pop senza mai rinunciare all’una per l’altra.”

Morgan

“Il compositore dei capolavori assoluti. Arrivederci Maestro #EnnioMorricone”

Paola Turci

“Se ne va a 92 anni lasciandoci un patrimonio culturale senza precedenti. Ciao Ennio, hai reso grande il nome dell’Italia nel mondo grazie al tuo talento”

Elisa D’Ospina

“La Musica di Ennio Morricone ha reso il GRANDE CINEMA indimenticabile..bastava una nota ed era subito EMOZIONE. Un dono dato ai grandi. Ed ora? Una perdita epocale #enniomorricone”

Anna Foglietta

“Questo risveglio con triste notizia non ci voleva. Ci lascia il personaggio più rappresentativo dell’Italia bella. Rip Maestro! #EnnioMorricone”

Savino Zaba