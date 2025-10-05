Ennio Morricone, la biografia ufficiale “Inseguendo Quel Suono” diventa un tour!

Ispirato all’omonima autobiografia ufficiale del Maestro, pubblicata in tutto il mondo, lo spettacolo-concerto Ennio Morricone, Inseguendo Quel Suono è finalmente pronto a fare tappa in diverse città italiane con la voce narrante di Alessandro De Rosa: da Monza a Messina, passando per Napoli, Fiesole, San Benedetto del Tronto, Bariano e Piangipane.

Sul palco il racconto prende vita attraverso la voce del biografo ufficiale del Maestro, alcuni filmati inediti in cui lo stesso Morricone si confida al pubblico e la sua grande musica, interpretata – per l’occasione – da Fausto Beccalossi, tra i massimi virtuosi internazionali della fisarmonica cromatica, e Claudio Farinone, chitarrista e compositore di rara versatilità.

Entrando un po’ più nel dettaglio, la narrazione di De Rosa – frutto di anni di incontri, conversazioni e studi approfonditi – scorre con delicatezza e profondità, fondendosi con le proiezioni cinematografiche esclusive, mentre le celebri melodie di Morricone, spogliate dei sontuosi abiti orchestrali, vengono riportate da Beccalossi e Farinone a un’essenza pura e primigenia, dove ogni nota e ogni pausa amplificano l’emozione del racconto.

Ennio Morricone, Inseguendo Quel Sogno diventa così molto più di un tributo. Si tratta infatti di uno spettacolo intimo e coinvolgente, di un vero e proprio viaggio che apre riflessioni sull’arte musicale e cinematografica, sulla cultura contemporanea e su noi stessi, offrendoci un’occasione unica per avvicinarci davvero al Maestro, ascoltarne la voce e il respiro, scoprirne della sua creatività e lasciarci avvolgere dalla forza senza tempo delle sue opere immortali.

“Ennio Morricone, Inseguendo quel suono”: le date del tour

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Ennio Morricone, Inseguendo Quel Suono, distribuito da IMARTS (qui info e prevendite):