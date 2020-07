La scomparsa di Ennio Morricone, un brusco risveglio che ha colpito tutti. Ognuno di noi ha un ricordo, un legame con una delle innumerevoli musiche e melodie composte dal Maestro (ne abbiamo parlato Qui).

C’è chi ricorda la sua passione per la musica senza farsi mai condizionare dai generi. Un amore assoluto per ogni forma artistica e una curiosità senza eguali.

Il mondo della musica ha voluto tributare il Maestro con numerosi messaggi postati sui social. Ne riportiamo alcuni.

“Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai. W il Maestro Ennio Morricone!”

Vasco Rossi

“Continueremo a sognare attraverso le tue note…

Ciao Maestro salutaci le stelle”

Beppe Carletti

“Ciao Maestro ❤

Quante emozioni ci hai regalato”

Tiromancino

“Grazie Maestro”

Emma

“Il Maestro è morto. La musica piange. E noi con lei.”

Fiorella Mannoia

“Ennio Morricone è stato senza dubbio il più grande musicista ‘italiano nel mondo’ della nostra epoca. Perché è riuscito a sfondare? Perché ha trovato l’equilibrio perfetto tra la musica classica e il pop senza mai rinunciare all’una per l’altra.”

Morgan

“Il compositore dei capolavori assoluti. Arrivederci Maestro #EnnioMorricone”

Paola Turci

“Hai reso grande l’Italia nel mondo con la tua Arte. È stato un grande onore lavorare per te. Ciao Maestro!”

Rudy Zerbi

“Troppo dolore stamattina.

Buon viaggio Maestro, grazie per tutto quello che abbiamo imparato da te.”

Calibro 35

“Solamente GRAZIE per tutto quello che hai lasciato…

RIP Maestro”

Simone Bertolotti

“Oggi, 6 Luglio 2020 la musica ha perso il domani del pensiero del Maestro Ennio Morricone. Ma anche in futuro la sua capacità di sottolineare l’emotività dell’immaginario resterà per sempre e per tutti coloro che la scopriranno universalmente attuale! Grazie di e per tutto il bello che ha saputo donarci dall’universo della musica da dove, anche ora, continuerà ad esserne l’altissimo riferimento.”

Franco Fasano

“Il Maestro Ennio Morricone non è più su questa terra. Oltre a tutti i suoi capolavori ci regalo’ l’arrangiamento di ‘Pura Luce’, che scrissi insieme a Renato e a Maurizio Fabrizio”

Vincenzo Incenzo

“L’umiltà e l’eternità di un genio; nel mio dolore sono orgoglioso di essere italiano come lui. Grazie.”

Salvatore Depsa De Pasquale

“Un pensiero molto particolare a Ennio Morricone in questo giorno della sua dipartita da questo mondo. È stato un po il mio riferimento quando cominciai a lavorare in RCA in fine anni 60, era ,insieme a Lilli Greco, un musicista e arrangiatore con studi e anima classica che portava la sua sensibilità al mondo della canzone…ricordo un bellissimo lavoro con Miranda Martino, a parte i tanti altri, Morandi..ecc.

Mi aiutò a non sentirmi un pesce fuor d’acqua e mi insegnò cose tecniche in studio, facendo io l’assistente musicale agli inizi. Grazie di cuore e riposa in pace.”

Claudio Fabi

“Se ne va a 92 anni lasciandoci un patrimonio culturale senza precedenti. Ciao Ennio, hai reso grande il nome dell’Italia nel mondo grazie al tuo talento”

Elisa D’Ospina

“La Musica di Ennio Morricone ha reso il GRANDE CINEMA indimenticabile..bastava una nota ed era subito EMOZIONE. Un dono dato ai grandi. Ed ora? Una perdita epocale #enniomorricone”

Anna Foglietta

“Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema.”

Giuseppe Conte

“Questo risveglio con triste notizia non ci voleva. Ci lascia il personaggio più rappresentativo dell’Italia bella. Rip Maestro! #EnnioMorricone”

Savino Zaba